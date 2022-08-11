النائب العام يوجه بضبط المعتدي على الطفل في وادي الدواسر

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، بناء على ما عرضه مركز الرصد البرلماني، على تداول محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضم شخصًا يعتدي على طفل في منطقة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وفي بالإضافة إلى أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف سريعة بحق الشخص المشار إليه بناءً على المادتين (15 و 17) من قانون الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة للاعتداء على الأشخاص لاستكمال التحقيقات. له

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ ضده إجراءات جنائية، وستطالب بأشد العقوبات القانونية أمام القضاء المختص.

وأوضح المصدر أن الأنظمة العقابية تضمنت درجة عالية من الحماية لصالح الطفل، وأن المدعي العام المتخصص في هذا الأمر تم توجيهه إلى إعادة التأهيل النفسي للضحية بعد تعرضها للإيذاء، وفق المادتين (16 و 17). ) من قانون حماية الطفل