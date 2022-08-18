تفاصيل حُكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب ، اعلن المتحدث باسم وزاره الخارجية الأمريكية برايس للصحافة انه لا ينبغي تجريم ممارسة الحرية في التعبير للدفاع عن حقوق المرآه، وذلك بالإضافة الى حريه التعبير والا يكون هنالك اندفاع في حريه التعبير لتجاوزها عن الحد المطلوب وهذا يحدث في أي حكومة في العالم ونحن لا نتحدث للدفاع عن هذا الحق بالأساس، الذي هو يعتبر حق شرعي في المملكة السعودية كما هو متواجد في كافة انحاء العالم.

الناشطة السعودية سلمى الشهاب

ناشطة سعودية نسوية تدرس الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية وهي احد المعارضين الذين يسعون على خلفيه التغريدات عبر موقع التوتير، حيث جاءت في ذلك العديد من الأوراق للقضية التي انتشرت بسرعه وهي قضيه الناشطة النسوية السعودية سلمى الشهاب.

تفاصيل حُكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب

ذكرت المحكمة التي أصدرت الحكم بحق سلمى شهاب الحكم الجديد، حيث انه لم يظهر للحكومة وجود أسباب كبيره تعمل على سجنها لمده 34 عاما، وانها لن تعود الى تلك الجرائم المتهمة بها، وأوضح القاضي ان لها حق النقض للحكم امام المحكمة العليا خلال فتره لا تتجاوز الثلاثين يوما من يوم تسليم قرار المحكمة بحسب الوثائق المرفقة، حيث تقلت سلمى الشهاب مرسوم باعتقالها حينما رجعت الى السعودية في اجازه من دراسة دكتوراه الطب في إنجلترا وتم اعتقالها في يناير 2021م حيث نددت منظمات حقوق الانسان بالحكم الطويل على سلمى لمده 34 عاما.

حُكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية

بحسب ما تم تقديمه من صديقة سلمى الشهاب انها كانت تعمل على نشر تغريدات عبر تويتر تقف بجانب النساء المهمشات، و لم تعلم ان هذا الامر سيودي بها الى سجن مدته 34 عاما فقد كانت نيتها مع حقوق المرآه في كافه المجالات، حكم عليها بالسجن 34 عاما في يناير 2021م، حيث اثار اعتقالها الجدل في مجلس الأمم المتحدة ومجلس حقوق المرأة.

ويأتي الحكم بعد ادانة سلمى الشهاب بإرسال أشياء تخل بالنظام العام وبزعزعه المجتمع وباستقرار الدول عبر تغريداتها على موقع تويتر، حيث أصدرت محكمة السعودية في حزيران الماضي لعام 2022م حكما على سلمى الشهاب لمده 34 عاما وهي ام لطفلين وتم تقليل الحكم الى سته سنوات وعدم خروجها خارج السعودية.