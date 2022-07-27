الناقد أندرو محسن يهاجم فِيْلم “بحبك”.. ويعلق تامر حسني ضعيف إخراجيًا

كشف الناقد السينمائي المصري أندرو محسن عَنّْ أفكاره حول فِيْلم تامر حسني “أحبك” الذي عرض مؤخرا فِيْ دور العرض تزامنا مع عيد الأضحى.

وقال محسن لـ “العرب اليوم” إن فكرة المسرحية ليست جديدة، واصفا تنفِيْذ النص والحوارات فِيْ المسرحية بـ “ضعيف جدا”، مشيرا إلَّى أن هناك أيضا مشاكل كثيرة فِيْ الاتجاه وكأنها مسرحية. كان مقطع فِيْديو وليس فِيْلم كَمْا قال.

ووجد الناقد السينمائي الفنان تامر حسني “ضعيفا كَمْخرج”، مضيفا أن “هناك رقة فِيْ كتابة الشخصيات، وفِيْلم” بحبك “ليس الأول الذي كتبه تامر حسني أو شارك فِيْ كتابته.، وهناك شخصيتان فِيْ المسرحية هما حمدي الميرغني ومدحت تيخة، وليس لهما أي تأثير على المكان أو الأحداث “.

أوضح أندرو محسن أن قِصَّة حب تامر حسني لهناء الزاهد تستند إلَّى حقائق “متذبذبة”، وقِصَّة طفولة من خلال التنمر والتحرش، ومع ذلك تقع فِيْ حبه، مشيرًا إلَّى أن هناك مشاهد كثيرة فِيْ السينما حيث التحرش والاغتصاب ولكن هناك أسباب حقيقية لذلك المشهد.

وأشار أيضا إلَّى أن هناك الكثير من المعجبين الذين يحبون هذا النوع من العمل والكوميديا ​​وأسلوب الحوار، مضيفا أن تامر حسني منذ بداياته فِيْ التمثيل حاول أن يكون مؤلفا ومخرجا فِيْ آن واحد، ولديه مجموعة معينة. من الجمهُور الذي يحب أعماله، ومنهم لاقى نجاحًا كبيرًا باسم “التراجي” الذي رافقه الفنان أكرم حسني وتوزعت الكوميديا ​​بينهما وانتصرت.

وختم أندرو محسن حديثه مع “العرب اليوم” بالقول إن نتيجة كتابة وإخراج تامر حسني لفِيْلمه “بحبك” ليست واعدة، وأن الجمهُور ينتظر كاتبًا أو مخرجًا جيدًا بعد ذلك.

يشار إلَّى أن الفنان تامر حسني احتفل بالعرض الأول لفِيْلمه الجديد “أحبك” فِيْ إحدى دور السينما بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، وسط نجوم المسرحية ومن بينهم الزاهد.

فِيْلم “أحبك” من تأليف وإخراج والنجوم تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة، ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، وهُو من إنتاج حسام حسني. خلال موسم أفلام عيد الأضحى، حقق دخلًا جيدًا فِيْ اليوم الأول من عيد الأضحى، حيث حقق 3،205،000 جنيه إسترليني.

وتتناول الوقائع حياة شاب يمر بقصتي حب، ويتأرجح فِيْ حياته بين فتاتين، ويختلط بينهما بعد عودة عشيقته السابقة إلَّى حياته قبل أيام من الزواج بأخرى اختفى بسببها. لظروف مرضية دون علمه، ويظهر الاختلاف فِيْ صدق التعبير عَنّْ الحب بين الرجل والمرأة.