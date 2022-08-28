النبض يعود لسلاسل الإمدادات العالمية.. لكن هناك خطر!

كشفت شركة ماكينزي هذا الأسبوع عَنّْ أحد أهم تقارير سلسلة التوريد، حيث قامت بجمع بيانات المسح من 113 من قادة سلاسل التوريد.

حققت الشركات فِيْ الدول الصناعية والنامية الكبرى تقدما كبيرا فِيْ الإجراءات التي كانت على جدول أعمالها منذ بداية الأزمة، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز مكونات سلاسل التوريد.

ومع ذلك، فإن معظم أرباب العمل فِيْ الصناعات الرئيسية يعترفون بأنه لا يزال لديهم الكثير من العمل للقيام به ؛ مثل النقص الحاد فِيْ الرقمنة وتنفِيْذ أنظمة التخطيط المتقدمة.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لا تزال العديد من الشركات تفتقر إلَّى صورة شاملة للمخاطر الكامنة فِيْ أعماق شبكات التوريد المعقدة متعددة المستويات.

كشفت شركة ماكينزي هذا الأسبوع النقاب عَنّْ أحد أهم تقارير سلسلة التوريد، حيث جمعت بيانات استقصائية من 113 من قادة سلاسل التوريد حول العالم، يمثلون منظمات من مجموعة واسعة من الصناعات.

يقول التقرير “لقد أجبرت الاضطرابات التي حدثت فِيْ العامين الماضيين العديد من البلدان على معالجة نقاط الضعف فِيْ شبكات التوريد المعقدة والعولمة”.

لكن استطلاعات نبض سلسلة التوريد لعامي 2022 و 2022 كشفت عَنّْ فجوة كبيرة بين طموح المستجيبين وعملهم.

فِيْ حين قال العديد من القادة الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون تنويع قاعدة التوريد الخاصة بهم وتعزيز المصادر فِيْ المنطقة، فإن عواقب الفِيْروس واختناق سلاسل التوريد قد غيرت أولوياتهم إلَّى الحاجة إلَّى زيادة مخزون السلع الأولية.

لا يزال يُنظر إلَّى المتاجر الكبرى على أنها أداة مهمة لمرونة سلسلة التوريد ؛ قال 80٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم زادوا مخزونهم خلال عام 2022.

وجد تحليل منفصل لماكينزي لما يقرب من 300 شركة مدرجة أن المخزونات زادت بمعدل 11٪ بين عامي 2022 و 2022، مع أكبر الزيادات فِيْ قطاعي التكنولوجيا الفائقة والسلع الأساسية.

بينما أصبحت مستويات المخزون الإجمالية المرتفعة هِيْ القاعدة، يشير الاستطلاع إلَّى أن الشركات تبحث الآن عَنّْ طرق أكثر ذكاءً لضمان المرونة مع إبقاء تكاليف المخزون قيد الفحص.

يُظهر استطلاع McKinsey أن الاضطراب قد أعاد تشكيل كل سلسلة توريد تقريبًا. 97٪ يقولون إنهم طبقوا مزيجًا من الزيادات فِيْ المخزون، والتوريد المزدوج للسلع الأولية، والهِيْكلة الإقليمية لتعزيز المرونة من خلال إنشاء فروع جديدة.

من المرجح أن يقول قادة الشركات من قطاعي السلع الاستهلاكية والكيماويات أن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة لم تنتج تحديات كبيرة فِيْ سلسلة التوريد، وهُو ما فعلوه، باستثناء الشهر الأول من الحرب.

لقد وضعت تقلبات العامين الماضيين فرق التخطيط فِيْ اختبار صارم ؛ يكشف الاستطلاع عَنّْ صيغة من ثلاثة مكونات رئيسية، لتخطيط سلسلة التوريد الهزيلة، وهِيْ الرؤية والسيناريوهات والبيانات الرئيسية.

كشفت استطلاعات سابقة لشركة McKinsey أن معظم الشركات عززت بشكل كبير استثماراتها فِيْ سلسلة التوريد الرقمية على مدار العامين الماضيين ؛ كانت الأدوات الرقمية بالغة الأهمية لجهُود الشركات لتحسين مرونة تخطيط سلسلة التوريد وتنفِيْذها.

أفاد أكثر من 90٪ من المستجيبين أنهم استثمروا فِيْ تقنيات سلسلة التوريد الرقمية العام الماضي ؛ سجل قطاعان فقط – السيارات والرعاية الصحية – استثمارات أقل من المتوقع.

يقول أكثر من الثلثين إنهم يتوقعون استخدام التكنولوجيا فِيْ برمجيات سلسلة التوريد، فِيْ إشارة إلَّى تحول السوق المستمر بعيدًا عَنّْ الحلول التقنية والذكية والتي يمكن التنبؤ بها.