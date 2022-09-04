“جميع الطلبة” النتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني Student، زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة من قبل الطلبة وأولياء للتعرف على النتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بعد قيام وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل رابط نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا من خلال إدخال اسم الطالب ورقم المقعد.

نتائج الصف السادس 2022

بدأت الجولة الثانية من امتحانات الصف السادس نهاية شهر أغسطس 2022، واستغرقت أقل من أسبوعين تقريبًا، وانتهت بالفعل قبل يومين، الخميس 1 سبتمبر 2022، بموضوع اللغة التركَمْانية للطلاب باللغة الإنجليزية. وتركَمْانستان وظهرت نتائج المحافظات مؤخرا فِيْ دوائر محافظة بغداد.

سمحت وزارة التربية والتعليم العراقية للطلبة الراسبين فِيْ 3 مواد فِيْ الجولة الأولى بدخول الدور الثاني من الامتحانات، وذلك بدلا من إعادة السنة بسبب مادة ما، وتعد المرحَلْة الابتدائية مرحَلْة مهمة يتم بعدها يدخل الطالب المرحَلْة المتوسطة وسنتابع النتائج والرَابِطْ.

وزارة التربية العراقية

وصلتنا أنباء من مصادر مقربة من وزارة التربية العراقية تفِيْد بأن الامتحانات قد تم تصحيحها بالفعل، وهِيْ بالفعل فِيْ مرحَلْة الإعداد والإعلان. يعتمد الحكَمْ على الإدارة التربوية ولا يحتاج لموافقة وزير العراق. التربية والتعليم كالسادس إعدادي والثالث متوسط ​​كَمْا حدث فِيْ الدور الأول.

وسنتابع معكَمْ طريقة استخلاص النتيجة وهذا فِيْ أي محافظة سواء كانت ذي قار، الكرخ، الرصافة، البصرة، كركوك، ديالى، كربلاء، ميسان، صلاح الدين، المثنى، الأنبار، بابل لجميع الطلاب. للعام الحالي 2022، لذا يرجى متابعتنا.

مَوعِد صدور نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

أما بالنسبة لمَوعِد ظهُورها، فقد بدأت بالفعل نتائج السادس بالظهُور، وبما أنها ليست مركزية، نتوقع ظهُورها خلال هذه الفترة

تبدأ فِيْ الساعات القليلة القادمة.

حتى نهاية الأسبوع، وعلى أبعد تقدير فِيْ 10 سبتمبر 2022، تظهر جميع المحافظات، وهذه نسبة كبيرة بناءً على خبرتنا فِيْ النتائج اللامركزية.

لكننا لا نتوقع تأجيل أي حاكَمْ لليومين المقبلين، لأن نتائج الجولة الثانية لا تستغرق وقتًا طويلاً كَمْا فِيْ الجولة الأولى.

نتائج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 2022

سنبدأ معك لمعرفة الطريقة الصحيحة للوصول إلى نتيجتك والتي يمكنك القيام بها بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع النتائج الخاص بنا وسنبدأ معك فِيْ وزارة التربية والتعليم، لذا اتبع الخطوات

انتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية epidu.gov.iq .

. ثم أدخل رمز التحقق إذا طُلب منك ذلك.

اضغط على اختيار أخبار الوزارة.

مرر للأسفل لمشاهدة خبر نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لولايته.

ثم اضغط على رَابِطْ وزارة القيادة.

ابحث عن اسم المدرسة.

ثم، فِيْ بيان pdf، ابحث عن اسم الطالب ورقم الاختبار.

فِيْ حال وجود أي صعوبات يرجى ترك تعليق باسم الطالب والمحافظة واسم المدرسة وسنوافِيْكَمْ بنتائجكَمْ.

نتائج الموقع الخارجي السادس لنتائجنا

فِيْ حالة عدم عمل موقع وزارة التربية والتعليم عليك اتبع الخطوات التالية

فِيْ محرك بحث Google، ابحث عن نتائجنا فِيْ موقع results.mlazemna.com.

ثم اختر مقاطعتك.

انقر فوق عرض.

فِيْ مربع البحث، اكتب اسم المدرسة.

أدخل القائمة وابحث بنفس طريقة موقع الوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في صباح يوم الأحد الرابع من شهر سبتمبر عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أن نسبة نجاح الصف السادس الابتدائي الدور الثاني عالية مقارنة بالسنوات السابقة.