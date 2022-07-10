النجم الساحلي يقاضي “كوليبالي” بسبب مستحقات الأهلي

نجم الساحل يقاضي كوليبالي

يقاضي نجم الساحل التونسي الإيفواري سليمان كوليبالي، المهاجم السابق للنادي والنادي الأهلي، بعد هروبه المفاجئ والانتقال إلى الدوري القبرصي لتكرار ما فعله سابقا مع فريق الأهلي.

نجم الساحل يقاضي كوليبالي

أفادت تقارير صحفية أن نادي نجم الساحل التونسي قرر رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد كوليبالي مهاجم الفريق بعد هروبه وانتقاله لصفوف الدوري القبرصي الصاعد حديثا.

أنهى المهاجم الإيفواري من جانب واحد عقده مع النادي التونسي لتكرار ما فعله مع الأهلي في عام 2017، عندما فر من القلعة الحمراء بزعم تعرضه للاضطهاد الديني في مصر.

وبحسب صحيفة “فوت 24” التونسية، فإن النجم الساحلي سيقاضي اللاعب بعد إنهاء عقده من جانب واحد والتحول إلى لاعب محترف في الدوري القبرصي دون تسوية وضعه القانوني مع النجم والنادي الأهلي.

كوليبالي يكرر هروبه من الأهلي …

كان كولبيالي قد فر من الأهلي في مايو 2017، قبل أن يستقر في نجم الساحل.

ورفع الأهلي الأمر إلى الفيفا لإصدار حكم نهائي بتغريم اللاعب 1.4 مليون دولار بالإضافة إلى 400 ألف دولار فائدة على هذه الغرامة منذ الموافقة عليها.

أرقام كوليبالي مع نجم الساحل

وخاض المهاجم الإيفواري، منذ انضمامه للنادي التونسي نجم الساحل، 52 مباراة للفريق في مختلف البطولات، وسجل 21 هدفا وتلقى 3 أهداف وتلقى 9 بطاقات صفراء.

يشار إلى أن كوليبالي لعب خلال فترة وجوده مع الأهلي 12 مباراة وسجل 6 أهداف فقط.