النجوم بوداع جورج الراسي ذهب ضحية الدولة اللبنانية

نعت العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر، زميلها الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الفقدان المأساوي لشقيقها الفنان جورج الراسي، حيث كانوا يتطلعون لحضور صلاة الجنازة التي أقيمت فِيْ كنيسة القديسين سارجيوس. وباخوس فِيْ منطقة منصف جبيل فِيْ لبنان.

أعرب الفنان راغب علامة، عَنّْ حزنه الشديد على رحيل المطرب جورج الراسي، مؤكدًا أن ما حققه لبنان هُو نتيجة استهتار المسؤولين.

فِيْما قالت الفنانة نجوى كرم “ممنوع على الشاب. رحمه الله ونصير أبناء رجاء “.

ودعت الكاتبة كلوديا مارشيليان المسؤولين إلَّى المغادرة حتى يعيش المواطنون فِيْ سلام وطمأنينة.

الصحفِيْ هشام حداد اعتبر الدولة “قاتلة”، معلقاً “كلنا مجرد أرقام، فِيْ أي لحظة نستطيع الطيران”.

يذكر أن الفنان جورج الراسي تعرض لحادث مروري فِيْ الساعات الأولى من يوم السبت 8-27-2022، إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسيط عَنّْد نقطة المصنع المشترك بين سوريا ولبنان.

ونقل جثمانه وجثة صديقته زينة المرعبي إلَّى مستشفى تعَنّْايل وفتح تحقيق بإشراف القاضي منيف بركات (النائب العام فِيْ البقاع) وفحصه الطبيب الشرعي. ومكتب الأدلة والحوادث.

وبحسب مصادر عديدة، توفِيْ الفنان جورج الراسي على الفور، بسبب قوة الاصطدام، ولا يظهر تشوهًا فِيْ مناطق الجسم والرأس.