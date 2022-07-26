النجوم يتحدثون عَنّْ فاروق الفِيْشاوي فِيْ ذكرى وفاته.. وابنه يوجه رسالة مؤثرة

استذكر الفنان أحمد الفِيْشاوي وفاة والده فاروق الفِيْشاوي الذي وافته المنية يوم 25 يوليو 2022، ولم ينس كثير من نجوم الفن والمشاهِيْر زميله الراحل ونشروا رسائل مؤثرة عَنّْه.

ووثق الفنان أحمد الفِيْشاوي، صورة جمعها مع والده عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب “أمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي … لقد مرت ثلاث سنوات يا أبي!”. افتقدك يا ​​رجل … لقد كسرت قلبي “.

وأضاف الابن الفِيْشاوي فِيْ رسالته “أتمنى ألا يمر وقت طويل قبل أن أراك مرة أخرى. أنت إنسان أسطوري ونجم أسطوري متواضع للغاية. وداعا يا صديقي العزيز الذي أحب معه. اقضي الكثير من الوقت … شكرا لك على كل شئ سيدي .. الفاتحة لك. أراد الرحمن، كَمْا قال دائما، الشرفاء “.

ومن بين النجوم الذين تذكروا الفقيد الفنان محمود حميدة الذي نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، علق “يا كريم كل مرة أذكرك أو تذكرني بأخلاق الفرسان النبلاء”.

وكتبت الراقِصَّة فِيْفِيْ عبده “يا حبيبي يا فاروق يرحمك الله برحمته فِيْ الجنة وسعادتك إن شاء الله حبيبي جدي .. الله يحفظك يا أحمد أنت،” أخوك وأمك “.

كَمْا نشرت الفنانة والمذيعة، إسعاد يونس، صورة قديمة جمعتها مع فاروق الفِيْشاوي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت هذه صورة من عمل (ليدي الحوش) أخذتها من بلدي. صديقي، مؤرخ الفن محمد شوقي، وبطوليتي كانت مع حبيبي فاروق الفِيْشاوي، بارك الله فِيْ روحه فِيْ الجنة ».

أعلن فاروق الفِيْشاوي فِيْ 3 أكتوبر 2022، بعد حصوله على درع التكريم من مهرجان الإسكندرية، أنه مصاب بالسرطان، مما صدم الجمهُور.

وقال الفِيْشاوي فِيْ حديثه “بعد بعض الفحوصات والفحوصات والأشعة، أخبرني طبيبي المعالج أنني مصاب بالسرطان، وسأعالج هذا المرض كصداع، وبإصرار وإصرار سأهزم هذا المرض. … سوف أهزم وأحضر الدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية لأكون معكَمْ وأهنئ زميل آخر على شرفه “.

لكن فِيْ الساعات الأولى من صباح الخميس 25 يوليو 2022، توفِيْ عَنّْ عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع مع المرض. كان الفِيْشاوي يعالج فِيْ مستشفى ابن سينا ​​بالجيزة، وتدهُورت صحته بشكل سريع ودخل فِيْ غيبوبة كبدية بعد أن توقف الكبد عَنّْ العمل، ولم يمض وقت طويل قبل إعلان وفاته.