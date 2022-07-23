النجوم يحتفلون بزفاف ابنة شقيق عادم إمام.. وفِيْفِيْ عبده ترقص مع العروسين

احتفل العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر فِيْ مصر بزفاف فرح ابنة المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام علي رجل الأعمال محمود عبد النبي، مساء الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

ومن بين المشاركين فِيْ الحفل هاني رمزي، فِيْفِيْ عبده، يسرا، المخرج رامي إمام، النقيب أشرف زكي، حمو بيكا، مصمم الأزياء هاني البحيري، الذي صمم فستان العروس، الراقِصَّة دينا، لبلبة، أحمد آدم، أنوشكا، غادة. رجب فِيْ غياب عادل امام.

ووثقت مقاطع الفِيْديو جزءًا من أجواء حفل الزفاف، حيث ظهرت فِيْفِيْ عبده وهِيْ ترقص إلَّى جانب العروسين والأصدقاء.

جاء حفل الزفاف بعد أسبوعين من خطوبة العروسين فِيْ حفل أحياها الفنان تامر حسني فِيْ ذلك الوقت، أيضًا فِيْ غياب عادل إمام وأفراد أسرته، حيث بدا الزعيم حريصًا على التمسك بالجلوس داخل منزلك كَمْا اعتدت. الى الفترة الماضية مع انتشار فِيْروس كورونا.

لكن ما أثار التساؤلات هُو أن أيا من ولديه رامي ومحمد إمام لم يظهرا فِيْ فِيْديوهات الحفلة المتداولة، بينما قال البعض أن السبب هُو قلقهم، بينما قال آخرون إن عدم حضورهما لا يعَنّْي أنهما لم يحضرا. الحفلة.

ولفتت والدة العروس الفنانة المتقاعدة نهلة رأفت، زوجة عصام إمام، الأنظار فِيْ الحفل، حيث أرادت أن تهنئ ابنتها بإطلاق زجزاج طويل ومميز، مما دفع تامر حسني للتعليق عليها بشكل مسلي. الطريق والتعبير عَنّْ إعجابك بها.

قررت نهلة رأفت التخلي عَنّْ التمثيل فِيْ أواخر التسعينيات، وقبل ذلك اشتهرت بمشاركتها فِيْ العديد من الأعمال، منها أفلام “ولادة نجم” و “حكايات غريبة” ومسلسل “ناس ولاد ناس”. و “قلب الأسد” و “سر الأرض” وغيرها.

على جانبك؛ أعرب المنتج عصام إمام عَنّْ سعادته بخطوبة ابنته وقرر المشاركة بالرقص على أغنية “بنت الإيه” وسط تفاعل عدد من الحضور احتفلوا بالأب وابنته، وكان عصام إمام يتطلع إلَّى الترحيب بتامر حسني. وحضور حفل خطوبة ابنته فرح ومدحها.

يشار إلَّى أن عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، عادة ما يكون على استعداد للرد على الشائعات المتكررة التي تضطهد الزعيم، وحول حالته الصحية.

وأخيراً قال فِيْ تصريحاته إن الشائعات الأخيرة حول نقل الفنان عادل إمام إلَّى المستشفى بعد تدهُور صحته ؛ ليس حقيقيا مما يدل على أن الجميع سيعرف كل ما يحدث لعادل إمام. لأنه نجم كبير ومعجبيه فِيْ جميع أنحاء العالم، لذلك لن يتمكنوا من إخفاء أي شيء عَنّْ الجمهُور، وأعرب عَنّْ غضبه من الشائعات المتكررة حول صحة عادل إمام.