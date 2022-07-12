النجوم يحتفلون بعيد الأضحى فِيْ لبنان.. وهذا ما قالوه لـ”العرب اليوم”

قال الفنان عاصي الحلاني، إن هناك بحثًا مستمرًا لجعل لبنان منارة فرح، رغم كل التحديات والأزمات التي مرت ببلده، لكن لا بد من التمسك بالأمل الذي سيفتح آفاقًا كثيرة. للجميع.

واعتبر الحلاني أن للمغتربين الكثير من الائتمان فِيْ لبنان، لأن هذا البلد هُو بلدهم، لا سيما أنهم يلعبون دورًا رائدًا فِيْ الترويج للسياحة والاقتصاد.

من جهتها، أعربت الفنانة ميريام فارس عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ سلسلة من الحفلات فِيْ لبنان وعلقت قائلة “افتقرنا للبهجة، لذلك يجب أن نتأقلم مع الوضع ونجد مساحة أمل للتخلص من المشاكل التي نمر بها. . الذهاب “.

كَمْا أكد الفنان سيف نبيل أنه يفتخر كلما تفاعل الجمهُور مع أغانيه، وهذا يضاعف مسؤوليته تجاههم لتقديم الأفضل.

اعتبر الفنان نادر العطاط لبنان من أجمل دول العالم، وعلق قائلاً “أنا سعيد جدًا بالعدد الكبير من السائحين الذين حضروا احتفال عيد الأضحى، مما يشير إلَّى أن البلاد تتعافى ببطء. “

يذكر أن كلمات عاصي الحلاني وسيف بل وميريام فارس ونادر العطاط جاءت فِيْ لقاء حصري مع “العرب اليوم” على هامش الحفل الذي أقامه علي العطاط فِيْ فندق هِيْلتون – لبنان. استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.