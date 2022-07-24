النجوم يحتفلون بعيد ميلاد منة شلبي.. والفنانة تستقبل عامها بـ”لوك” جديد

احتفل الفنان والمنتج المصري، محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاد الفنانة منة شلبي الأربعين، والذي يصادف يوم الأحد، حيث ولدت يوم 24 يوليو 1982.

وثق محمد محمود عبد العزيز صورة لوالده الراحل الفنان محمود عبد العزيز جمعتها الفنانة منة شلبي عبر حسابها بموقع فِيْسبوك، وعلق عليها “كل عام وأنتم بخير وفِيْ أحسن الأحوال. شرط يا منوشة عزيزتي كل سنة وانت مثلك وبقلبك “.

من جهته، نشرت الفنانة آشر ياسين صورة مع الفنانة منة شلبي، وكتبت لها رسالة “كل عام أنت عَنّْيدة جدًا”.

كَمْا وثقت الفنانة المصرية ناهد السباعى صورة برفقة منة شلبي، وعلقت عليها “كل عام يا حبيبي كل شيء حلو لك واشتاق لك كثيرا”.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة قديمة جمعتها منة شلبي وكتبت “كل عام وأنت طيب مانوج”. ونشر صورة حديثة أخرى لهم من أحد المهرجانات وكتب “ابق هادئًا دائمًا”.

استقبلت منة شلبي العام الجديد بلون جديد وقِصَّة شعر بتوقيع طوني منديليك، وإطلالة منسقة مع بلوزة بيضاء كشفت عَنّْ خصرها النحيف وخسارتها للوزن مع الجينز الذي ينتمي إلَّى تاريخ هاي ويست. بعض الملحقات الشبابية.

اشتهرت منة شلبي بدورها فِيْ فِيْلم The Magician عام 2001، ثم لعبت دور البطولة فِيْ العديد من الأفلام حتى ظهر اسمها على الساحة الفنية.

ولدت مينا فِيْ الجيزة، لعائلة من الفنانين، والدتها هِيْ الممثلة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وخالتها الطبيبة بوسي شلبي.

بدأت مسيرتها التمثيلية عام 2000 عَنّْدما اكتشفت وقدمتها سميحة أيوب من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وقبل ذلك ظهرت فِيْ البرامج التلفزيونية وفوازير للأطفال. قبل اقتحام منة شلبي مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوان فقط فِيْ أحداث فِيْلم العاصفة.

لكن بدايتها الحقيقية كانت عَنّْدما رشحها محمود عبد العزيز لمقابلتها فِيْ فِيْلم الساحر للمخرج الراحل رضوان الكاشف عام 2001. مشهدها هُو الأكثر شعبية لأي ممثلة شابة، وهُو المشهد الذي يوحد منة شلبي مع الفنانة سلوى خطاب، تكشف فِيْه أنها تجاوزت الطفولة لتصبح امرأة كاملة.