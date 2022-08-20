النجوم يشاركون فِيْ عزاء أنطوانيت نجيب.. ويستذكرون مواقفها

تحدث عدد من الفنانين السوريين عَنّْ ذكرياتهم مع الفنانة أنطوانيت نجيب، معربين عَنّْ حزنهم على وفاتها، الأمر الذي أضر بهم وفقد الوسط الفني، والجمهُور العربي فنانة عظيمة، متواضعة، تتميز بالإنسانية والشعور. من الآخر حسب رأيه.

قال الفنانون الذين استقبلتهم كاميرا الفوشيه فِيْ تشييع جنازة المرأة الراحلة فِيْ العاصمة السورية دمشق، إن أنطوانيت نجيب أثرت المشهد الفني بالعديد من الأعمال المتميزة وكانت صديقة وفِيْة لزملائها الذين لم يترددوا فِيْ المشاركة. وأحزانهم، ودعمهم.

وأضافوا أنها حاولت منذ سنوات طويلة أن تقدم ما فِيْ وسعها لدعم الفنانة السورية، ودعم زملائها ومحبيها، والتواجد فِيْ العديد من المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

تعتبر من رواد الدراما السورية، ومن رواد السينما فِيْ سوريا، حيث واصلت عملها الفني بعد ارتباطها بالسينما، وفِيْ عام 1973 قدمت فِيْلمي “شقة الحب” و “امرأة حائرة”. وفِيْ عام 1976 شارك فِيْ فِيْلم “العمور ممنوع”.

تم عرض العديد من الأعمال فِيْ الدراما التلفزيونية، بما فِيْ ذلك “الخطوات الصعبة، السد، كنا أصدقاء، القصاص، إخوة الغبار، أيام الغضب، المدان، حمام قيشاني، عَنّْدما يموت الحب، الفصول الأربعة، صدى الروح، أهل الحب، الُغُزو، الهارب، الدبور، وغيرهم “. الكثير من.

كانت ابنتها سماح الشويري قد أخبرت العرب اليوم عَنّْ رحيل والدتها وكلماتها الأخيرة، قائلة إنها تحب الحياة والبهجة والعمل، ولا ترغب فِيْ إيقافها، وأنه لا يوجد ما يزعجها إلا حالته الصحية.، حيث كان يخضع لغسيل الكلى لفترة طويلة.