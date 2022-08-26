النجوم يشيدون بمسلسل “التحدي”.. وعاصي الحلاني يشيد بموهبة وسام حنا

أشاد العديد من نجوم الفن بمسلسل “التحدي” المنتج سامح مجدي ونهلة زيدان منهم الفنانة شكران مرتجى وعاصي الحلاني والصحفِيْة جوزفِيْن حبشي.

شارك الفنان وسام حنا، عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام ”، مقطع فِيْديو من مسلسل “ التحدي ” ظهر فِيْه إلَّى جانب الفنانة اللبنانية كارمن لبس، وعلق ما هذه الأم العزيزة التي ليست موجودة. صورة نيالو مهند بارك الله فِيْنا وارزقك الله “.

بدورها، أعربت الفنانة شكران مرتجى عَنّْ إعجابها الشديد بأداء حنا، حيث أشادت بأدائها فِيْ المسرحية، وعلقت على نفس المنشور قائلة “ديدين واحتراف، أعتقد أنهما سيمنحكان أدوارًا معقدة”، ردت وسام. . لتعليقه “عيني شكرا”.

من جهته، أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني عَنّْ إعجابه الشديد بمسلسل “التحدي” من حيث الإنتاج بشكل عام، وأداء الفنان وسام حنا بشكل خاص، الذي وصفه بأنه البطل المطلق للبطولة. العمل.، متمنيا التوفِيْق لفريق المسلسل.

وغرد الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “حان الوقت لأن يكون وسام حنا بطلاً مطلقًا للتحدي وإنتاجًا رائعًا وعمل رائعًا من النجاح”.

واعتبرت الإعلامية جوزفِيْن حبشي أن مسلسل “التحدي” من أقوى وأنجح الأعمال الدرامية ضمن الإنتاج المشترك اللبناني السوري، إذ لم يمض وقت طويل حتى يفرض نفسه مرة أخرى بعد الجزء الأول، وبقوة فِيْ كامل. مشهد درامي، منذ أن بدأ عرضه، باستثناء أنهم كانوا قادرين على تقديم تكَمْلة لا تقل قوة ونجاحًا وإثارة عَنّْ الأولى.

تصدّر مسلسل “التحدي”، الذي أنتجته شركة “ميديا ​​هاوس بيكتشرز”، قائمة الأعمال الدرامية العربية من حيث الجمهُور والشعبية، وحقق نجاحًا جماهِيْريًا وفنيًا واسعًا.

كَمْا تصدرت السلسلة الدعائية الاتجاه واكتسحت قائمة الهاشتاغ مرات عديدة فِيْ مختلف البلدان العربية، وخاصة فِيْ لبنان والخليج.

تدور أحداث مسلسل “التحدي” من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، حول سلسلة من الأسرار الغامضة والمثيرة، ضمن عالم تسيطر عليه المافِيْا فِيْ التهريب والمال والانتقام وحتى الحب. مواجهة قوية بين الشرطة والاستخبارات.

تنخرط الشخصيات فِيْ المسرحية أيضًا فِيْ معارك بشرية متعددة الطبقات وتحولات وانعطافات جريئة، كل منها يحمل سرًا خفِيًْا، والكشف عَنّْه مخيف كبير، وسط أحداث غالبًا ما تقلب حبكة عميقة.

والتحدي الذي تم عرضه على منصة “شاهد” وشاشة MBC4، بطولة مجموعة من أبرز النجوم العرب، وعلى رأسهم بسام كوسا، ستيفاني صليبا، وسام حنا، باسم مغنية، كارمن لبس.

ويشارك فِيْ التمثيل روراد عليو، جورج شلهُوب، بيار داغر، رانيا سلوان، سلطان ديب، تانيا فخري، بيارة قطريب، فرح بيطار، نتاشا شوفاني وغيرهم.