النجوم يكشفون لـ”العرب اليوم” تفاصيل شخصياتهم فِيْ مسلسل “نزيف”

قال الممثل السوري إسماعيل تمر، إن هناك تشابها كبيرا بين شخصية فراس الذي يؤديه فِيْ مسلسل “نفِيْز” وشخصيته فِيْ الحياة اليومية.

وأضاف تامر “فراس شخص طيب القلب وعاطفِيْ، يقرر تغيير حياته بعد الضربات التي يتعرض لها، وهذا ما دفعه لمحاولة الانتقام من كل ما أضر به فِيْ حياته. “.

من جهتها، أعربت الفنانة ماريتا الحلاني عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ هذا العمل الذي استمر تصويره قرابة ثلاثة أشهر.

وأكدت الحلاني أن شخصية “البتراء” التي جسدتها تمثل تحديًا كبيرًا فِيْ مسيرتها الفنية وعلقت “أصبحت أكثر راحة فِيْ التمثيل”.

واعتبرت الفنانة جوي سلامة أن الدور الذي يظهر فِيْ هذا العمل نقلة نوعية فِيْ مسيرتها الفنية، كاشفة أنها استعانت بمدرب تمثيلي خاص لمساعدتها على تحمل الشخصية التي ستظهر بها أمام المتفرجين.

كشفت الفنانة تاتيانا حويك أن “نسرين” ستعيش قِصَّة حب مع فراس وسط أجواء مليئة بالتشويق والعاطفة.

يشار إلَّى أن مسلسل “نيزينج” دراما سورية لبنانية عراقية مشتركة تتكون من ثلاثين حلقة من تأليف جاد خوري وإخراج إيلي راموز وإنتاج جولدن فِيْلمز وبطولة إسماعيل تمر وماريتا الحلاني. فضلا عَنّْ مشاركة عدد كبير من الممثلين منهم خوسيه سلامة، رشا بلال، علي كريم، تاتيانا مريب، يوسف حداد، ختام اللحام، مجدي مشموشة، مي صايغ، مي سحاب، وغيرهم.