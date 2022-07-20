النسبه الموزونه في السعودية لدخول الطب 2022 ، يعد مجال دراسة الطب هو احد المجالات المميزة في الحياة التعليمية والذي يعد من اهمها والذي تسعى كل دول العالم الى العمل على تطوير الدراسة في كليات الطب والبحث العلمي بشكل متجدد ، وهنالك شروط ومعايير تختص كلية الطب وهي أهم الكليات في الجامعات السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات حول كلية الطب في المملكة السعودية .

دراسة الطب في المملكة العربية السعودية

تعتبر دراسة الطب في المملكة العربية السعودية من الأمور التي يسعى الطلاب إلى تحقيقها، حيث تقدم العديد من الجامعات السعودية الدراسة والالتحاق بكلية الطب والتسجيل في التخصصات الطبية المختلفة وفق مجموعة من المعايير والضوابط، حيث يتم تحديد نسب القبول في الكلية والتي تختلف بدورها من جامعة إلى أخرى. .

ما هي النسبة المرجحة لدخول الدواء

يتم احتساب النسبة المرجحة لدخول كليات الطب في الجامعات السعودية من خلال النسبة بين اختبار القدرات، واختبار التحصيل، والثانوية على النحو التالي

المدرسة الثانوية احصل على 30٪.

اختبار القدرات احصل على 30٪.

اختبار التحصيل مطلوب درجة 40٪.

النسبة المرجحة لكلية الطب بجامعة الملك سعود 2022

حددت جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية معدل القبول لكلية الطب للعام الجديد على النحو التالي

الثانوية العامة 30٪ معدل القبول.

اختبار القدرات معدل القبول 50٪.

اختبار التحصيل معدل القبول 20٪.

النسبة المرجحة لكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز 2022

تتميز جامعة الملك عبد العزيز بتمييز النسبة المرجحة لكلية الطب، ويمكن حسابها من خلال النسب التالية

جميع المواد بدون لغة انجليزية 70٪.

اللغة الإنجليزية احصل على 20٪.

المقابلة الشخصية لتصل إلى 10٪.

النسبة المرجحة لكلية الطب بجامعة الملك خالد 2022

أما بالنسبة لجامعة الملك خالد فتحتسب النسبة المرجحة على النحو التالي

الثانوية العامة 30٪ معدل القبول.

اختبار القدرات العامة معدل القبول 50٪.

الاختبار التحصيلي معدل القبول المطلوب 20٪.

شروط القبول في كلية الطب بالمملكة العربية السعودية 2022

عند الالتحاق بإحدى كليات الطب بإحدى جامعات المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية

الحصول على شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية بالثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90٪.

أن تكون الشهادة الثانوية حديثة الإصدار ولا تزيد مدتها عن 5 سنوات.

مطلوب اختبار كفاءة عام ودرجة لا تقل عن 75 ٪ مطلوبة.

يجب إجراء اختبار تحصيلي والحصول على درجة 75٪ على الأقل.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح.

النجاح في المقابلة الشخصية.

التأكد من أن مقدم الطلب لائق طبيا.

أهم الجامعات التي تضم كلية الطب بالمملكة العربية السعودية

هناك العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية التي تُدرج برامج الطب في خططها الدراسية، ومنها ما يلي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك خالد.

جامعة الملك سعود.

وجامعة الملك عبد العزيز.

جمعت الجامعة.

جامعة حائل.

وجامعة تبوك.

وجامعة الخرج.

جامعة جدة.

وجامعة الجوف.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول النسبه الموزونه في السعودية لدخول الطب 2022 ، و أهم الجامعات التي تضم كلية الطب بالمملكة العربية السعودية ، و شروط القبول في كلية الطب بالمملكة العربية السعودية 2022 .