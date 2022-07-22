النسب الموزونة للجامعات 1443 1444 القبول هذا العام

النسب المرجحة للجامعات 1443، حيث ترغب كل جامعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ تحديد شُروطْ القبول والتقديم فِيْ برامجها الأكاديمية، وأهمها النسبة المرجحة لقبول الطلاب فِيْ المجالات الجامعية، والتي تتفاوت، حيث أن أنه علمي أو أدبي، يمكن للعديد من الطلاب السعوديين البحث عن طريقة حساب النسبة المرجحة للقبول فِيْ 1444 جامعة لبدء التسجيل.

النسب المرجحة للجامعات 1443

وتجدر الإشارة إلى أن لكل كلية طريقة مختلفة فِيْ حساب النسبة المرجحة، والتي تعتمد على المعدل التراكَمْي للثانوية، بالإضافة إلى مجموع درجات اختبار القدرات، وكذلك درجة اختبار التحصيل. تحدد بشكل عام، حساب الثلاثي على النحو التالي

كليات الآداب والعلوم الإنسانية 50٪ الوزن النسبي للمعدل التراكَمْي للشهادة الثانوية العامة. يمثل 25٪ الوزن النسبي لمعدل اختبار الكفاءة. 25٪ هُو الوزن النسبي لمتوسط ​​الاختبار التحصيلي.

الكليات العلمية والصحية الوزن النسبي لل CGPA والذي يمثل 30٪. أما الوزن النسبي لمعدل اختبار القدرات العام فهُو 30٪. بينما الوزن النسبي لمتوسط ​​الاختبار التحصيلي 40٪.



مثال عملي لحساب النسبة المرجحة للقبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة 1444

يمكن احتساب النسبة المرجحة للقبول فِيْ الكليات على النحو التالي إذا كانت درجات الطالب على النحو التالي

حصل طالب الثانوية العامة على معدل 87٪.

كَمْا اجتاز اختبار القدرات العامة بنسبة 91٪.

بالإضافة إلى اجتياز اختبار التحصيل بنسبة 89٪.

النسبة المئوية الموزونة = المعدل التراكَمْي × 0.30 + مجموع نقاط القدرة × 0.30 + نتيجة اختبار الإنجاز × 0.40.

لذلك فإن النسبة المرجحة لقبول هذا الطالب هِيْ (87 × 0.30 + 91 × 0.30 + 89 × 0.40) = 89.0.

النسبة المرجحة للقبول بجامعة الملك سعود 1444

قررت جامعة الملك سعود النسبة المرجحة لقبول الطلاب فِيْ برامجها الأكاديمية، وذلك على النحو التالي