النشا الخل لوجه كالبدر الكنز المعجزة فِيْ التبييض وتنظيف البشرة وتحدي2022

نقدم لكَمْ نشا الخل لوجه اكتمال القمرحيث من أهم الخطوات للحصول على بشرة مشرقة ونضرة وبيضاء هِيْ البدء بتقشير الجلد الميت ثم وضع ماسك التفتيح ودور الترطيب كل هذا يأتي للحصول على خطوات التفتيح الدقيقة لتفتيح بشكل أسرع، لكن الآن ومعنا سنلخص لك هذه الخطوات فِيْ قناع يعني التقشير والتوضيح والترطيب فِيْ قناع واحد يعني حقًا ثلاثة فِيْ واحد، حَلْم كل فتاة أو أي شخص يريد تفتيحًا مختلفًا دون إنفاق مبالغ كبيرة على المنتجات ذات الأسعار الباهظة التي لا تحقق النتائج المرجوة بل على العكس تسبب أضرارًا كبيرة للبشرة، بالنسبة لك فِيْ هذا المقال موقع ثقافني نقدم لكَمْ نشا الخل لوجه اكتمال القمر الحَلْ السحري فِيْ تفتيح فوري 2022.

مكونات لصنع خل النشا لوجه اكتمال القمر لتبييض البشرة والحصول على بشرة الطفل

سنتعرف الآن على المكونات الرائعة الموجودة فِيْ كل مكان وفِيْ كل منزل للحصول على أفضل النتائج والحمد لله وهِيْ كالتالي –

2 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

4 ملاعق كبيرة من زيت الورد.

عصير ليمون.

كيف تستعد

وإليك طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية فِيْ المنزل للحصول على بشرة خرافِيْة بطريقة مبهرة للغاية، على النحو التالي –

نأخذ وعاءً نظيفًا ونضع ملعقتين كبيرتين من النشا و 2 ملاعق كبيرة من الخل ويقلب المزيج جيدًا حتى يصبح ناعمًا. ثم نضع 4 ملاعق كبيرة من زيت الورد مع عصير الليمون ويقلب جيدا حتى يتجانس ويذوب المكونات. واستمر فِيْ الخلط حتى يصبح خليط كريمي جاهز للاستخدام بأفضل صورة.

كيف تستعمل

سوف نتعرف على بعض طرق الاستخدام بطريقة سهلة للغاية وساحرة وتحدي للحصول على نتائج سحرية للبشرة، وهِيْ كالتالي –