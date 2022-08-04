النشا والبقدونس كنز سحري ضعيه علي وجهك كل ليلة وتمتعي ببشرة كالثلج وتحدي2022

تك النشا والبقدونس كنز سحري حيث يكون القناع هُو الأكثر انتشارا من حيث الفعالية بمكونات بسيطة وفعالة، الآن سوف نتعرف على فوائد مكونات الماسك، ومن المعروف أن الترمس مفِيْد جدا للبشرة لأنه يعمل على شد وتفتيح البشرة وذلك هُو العنصر المميز لتفتيح الوجه، والنشا يعمل على النضارة ويفتح البشرة ويجملها، وزيت الزيتون المستخدم فِيْ هذه الوصفة معروف جيداً. الموقت تثقيفِيْ وهذه المقالة حول كيفِيْة عملها. النشا والبقدونس كنز سحري فِيْ تبييض الوجه وللحصول على نتائج مبهرة من خلال ثقافني 2022

مكونات تجعل النشا والبقدونس كنزًا سحريًا لتفتيح البشرة الفوري 2022

سنتعرف على مكونات الوصفة السهلة والبسيطة الموجودة فِيْ كل بيت وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البقدونس.

ملعقة حَلْيب

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كيف تستعد

سنتعلم اليوم تحضير القناع بطريقة سهلة وبسيطة وصعبة وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاءًا نظيفًا ونضع عصير البقدونس مع النشا بالداخل ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا. ثم نضع ماء الورد ونخلطهم، ثم نخلط الحَلْيب مع المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام يشبه الكريمة. ثم نضيف الخل ونقلب جميع المكونات جيداً حتى تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها البعض.

كيف تستعمل

وهذه طريقة مضمونة لنجاح القناع بطريقة سحرية ومفِيْدة حتى تحصل على أفضل النتائج والحمد لله على النحو التالي –