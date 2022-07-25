النشا والبيض أقوي بروتين للشعر سر من أسرار شعر نجمات السينما٢٠٢٢

نقدم لكَمْالنشا والبيض هما أقوى بروتين. لفرد الشعر الكثيف والمجعد، حيث يكون الشعر تاج النساء والرجال ويجب العناية به والحفاظ عليه، سنتعرف اليوم على أقوى مزيج بروتيني للشعر الذي يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وسحريًا ويجعله كالحرير. الخليط امن جدا للاطفال انت تعانين من تقصف شعر ابنتك الذي يصعب تمشيطه اليك المعجزة بهذا الخليط الضخم لانه يعمل على تنعيم الشعر ويجعله يبدو صحيا وحيوي وناعم بطريقة ساحر وساحر للغاية، مع هذا المقال من موقع ثقافني نقدم لك طريقة عمل الوصفة النشا والبيض هما أقوى بروتين. بالنسبة لرجل الشهر، يعد هذا مزيجًا رائعًا فِيْ تمليس الشعر من أول استخدام مباشرة خارج الصندوق، والحمد لله وتحدي 2022.

مكونات النشا والبيض هِيْ أقوى بروتين لتنعيم الشعر الكثيف والمجعد وتسويته بطريقة مبهرة.

سوف نتعرف على مكونات هذا القناع الضخم ومكوناته البسيطة والموجودة فِيْ كل منزل وهِيْ كالتالي –

1 بيضة واحدة

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة زيت الورد.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

مكونات الخلطة الثانية

لترات من الماء

ملعقة صغيرة

كيف تستعد

الآن سنتعرف على كيفِيْة تحضير القناع بكل سهُولة وبأبسط الطرق وهِيْ كالتالي –

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع ملعقة نشا مع بيضة ونخلطها جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونخلط ثم ملعقة كبيرة من زيت الورد ونخلط المكونات جيداً حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

طريقة تحضير قناع الشاي بعد القناع الأول

أحضر وعاءًا وضع لترًا من الماء فِيْه، ثم ضع ملعقة كبيرة من الشاي الأسود. نرفع القدر على النار حتى يغلي جيدًا، ثم نصفِيْ الشاي من أي شوائب، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك على النحو التالي

نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو لإزالة أي زيت ثم تجفِيْف الشعر جيداً.

يقسم الشعر إلى أربعة أقسام ويوضع القناع على كل قسم من الشعر ويوزع القناع جيداً على الشعر ويهتم بفروة الرأس.

ثم نلف الشعر بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة أربع ساعات.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم المناسبين للشعر.

بعد ذلك نضع خليط الشاي على الشعر بعد تجفِيْفه جيداً، ثم نتركه حتى يجف تماماً، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً.

ستلاحظ نتيجة هائلة من المرة الأولى وتحدي ونتائج مبهرة والحمد لله.

فوائد النشا وكريم البيض لفرد الشعر الكثيف بكل سهُولة

نقدم لكَمْ فِيْما بعد فوائد الوصفة السحرية فِيْ تمليس الشعر وتنعيمه من أول استخدام فوري للخلطة وهِيْ كالتالي –

يوفر القناع نعومة فائقة وترطيبًا هائلاً. القناع يغذي فروة الرأس. تضفِيْ الماسكارا توهجًا طبيعيًا مثل نجمة السينما. علاج تساقط الشعر بكل سهُولة.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام النشا والبيض، أقوى بروتين لفرد الشعر الكثيف بسهُولة مذهلة

وإليك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام النشا والبيض، أقوى بروتين للشعر الخالي من التجاعيد –