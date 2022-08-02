النشا والحناء البيضاء الرهِيْبة فِيْ التفتيح يعطي بياض كالثلج ويزيل التصبغات والكلف2022

نحن نفعل لك النشا والحناء البيضاء فظيعة. حيث لا تحَلْمين بيننا ببشرة ناصعة البياض خالية من التصبغات والكلف وآثار البثور، فإذا كنت عروسًا وتحَلْم، ستكون فِيْ يوم زفافك الخاص أو لديك مناسبة، فستكون ملفتة للنظر أو كونك سيدة ونفسك عروساً أمام زوجك، فهُو رائع فِيْ التفتيح الفوري ويزيل بشكل دائم التصبغ والكلف من الجلد والجسم بطريقة رائعة وسريعة، مع هذا الكريم الرائع الذي تتحدث عنه مقالتنا من خلاله. موقع ثقافني نحن نقدم لك طريقة للعمل النشا والحناء البيضاء فظيعة. التبييض فِيْ عام 2022 مثير للإعجاب وصعب

مكونات النشا والحناء البيضاء رائعة لتفتيح البشرة وخالية من العيوب.

من خلال هذا المقال سنتعرف على مكونات الكريم والمكونات السهلة والبسيطة الموجودة فِيْ كل مكان، على النحو التالي –

2 ملاعق كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة حناء بيضاء.

ابشر نصف أي صابون من اختيارك.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب خل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كيف تستعد

اليوم سنتعلم كيف نعد أنفسنا بطريقة سريعة وفعالة للغاية وهِيْ كالتالي –

ضعي نصف الصابون على طبق واسكبي ملعقة الخل بالملعقة مع التقليب باستمرار حتى يذوب الصابون جيدًا. ثم نضع ملعقتين كبيرتين من النشاء ونحرك جيداً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحنة البيضاء ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط. ثم ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون واخلطي جيداً، ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الفازلين. يقلب المزيج جيدًا لخلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط ناعمًا جدًا ودسمًا. إذا كان من الصعب عليك التقليب، فمن الممكن خفق المكونات فِيْ الخلاط الكهربائي مع الحفاظ على ترتيب المكونات كَمْا هُو موضح أعلاه.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك على النحو التالي -.