النشا والخل كنز رباني لتبييض البشرة والهالات السوداء فوري2022

نتعرف على النشا والخل كنز إلهِيْ قناع الهالات السوداء فعال جدا مهما كان لونه داكن فهُو يقضي عليها ويفتحها، الهالات السوداء مشكلة تقضي على جمال البشرة، لذلك من الصعب القضاء عليها، لكن مع هذا القناع الرائع ستفعلين رؤية نتائج مبهرة، التجاعيد فهِيْ من أهم المشاكل التي تواجه الجلد والخوف منه. حَلْم مزعج للغاية للفتيات والنساء ولكن مع هذا الماسك الذي يعمل على شد الجلد مما يؤخر ظهُور التجاعيد ويشد الجلد. هذا الماسك هُو الحَلْ الأمثل للعديد من مشاكل البشرة ونتائجه فورية وسريعة ومضمونة وآمنة للغاية من التطبيق الأول، وسوف يلاحظ الفرق من خلال موقع ثقافني نقدم هذه المقالة حول كيفِيْة عملها النشا والخل كنز إلهِيْ العجيب فِيْ عالم البرق 2022

المكونات لصنع النشا والخل هِيْ كنز إلهِيْ لتبييض البشرة المبهر والصعب.

فِيْما يلي مكونات قناع النشا والخل للوجه، مكونات بسيطة وسهلة متوفرة فِيْ كل منزل، على النحو التالي –

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

1 ملعقة كبيرة زيت جونسون.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي.

كيف تستعد

سنتعلم اليوم كيفِيْة الاستعداد بأسهل الطرق وأكثرها تحديًا، وهِيْ كالتالي –

نأخذ وعاءً نظيفًا ونضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الخل ويخلط جيدًا. ثم نضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحَلْيب ونقلب جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت جونسون ونقلب ثم نضع ملعقتين كبيرتين من الزبادي ونقلب جيداً للحصول على قوام كريمي كثيف بعد ذلك.

كيف تستعمل

سوف نتعلم كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وسحرية وسريعة ومفِيْدة لك على النحو التالي –

نقوم بغسل الوجه جيداً بمنظف مناسب لتنظيف البشرة من الزيوت والكريمات.

ثم نطبق القناع بحركات دائرية.

ثم اترك القناع على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.

نفرك القناع جيداً بحركات دائرية حتى نتخلص من القناع.

اغسل الجلد جيدًا حتى يتخلص من خليط القناع.

نقوم بتجفِيْف البشرة جيداً، ثم نمرر قطعة من الثلج أو نطهر الوجه بماء الورد، ثم نضع بعض الكريم المرطب.

ستلاحظ الفرق من الاستخدام الأول والتحدي.

تعتبر فوائد النشا والخل كنزًا إلهِيًْا لتبييض البشرة بسهُولة

نقدم لكَمْ بعض فوائد النشا والخل كنز إلهِيْ لتبييض البشرة ونتائج مذهلة فِيْ أسرع وقت ممكن، أدناه –