النشا والخل كنز ياباني لتلميع البشرة وإزالة التجاعيد وتحدي2022

نقدم لكَمْ النشا والخل كنز ياباني حيث يعتبر هذا الماسك الرائع هُو قناع الذهاب للمناسبات أو الأعياد لأن نتائجه فورية وسريعة، فهُو يعطي البشرة توهج طبيعي يشبه الخرافِيْة فِيْ المرة الأولى، ويعمل مع الاستخدام المتكرر لمكافحة التجاعيد الأولى، قناع من النشا لكل فتاة تريد بشرة مشرقة ومنتعشة بدون جهد ولا وقت للحصول على نتائج. إنه مثير للإعجاب، ويعمل القناع على تغذية البشرة، فِيْجعلها ناعمة وحيوية. موقع ثقافني نقدم لكَمْ النشا والخل كنز ياباني الحَلْ الرهِيْب للبشرة بقناع خطير جدا 2022.

مكونات صنع النشا والخل كنز ياباني لتلميع وتفتيح البشرة بشكل مبهر وتحدي عام 2022

هذه هِيْ مكونات قناع النشا، مكونات بسيطة وسهلة موجودة فِيْ كل منزل للحصول على بشرة مثالية، وهِيْ كالتالي –

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

كيف تستعد

الآن سوف نتعلم كيفِيْة تحضير القناع بطريقة سهلة وبسيطة للغاية فِيْ المنزل لعمل أفضل وصفة لتطهِيْر وتبييض البشرة وهِيْ كالتالي -.

نأخذ وعاءً نظيفًا ونضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الدقيق ونخلط جيدًا. ثم ضعي 4 ملاعق كبيرة من الزبادي وقلبي حتى يصبح مثل الكريمة. ثم يضاف عصير نصف ليمونة ويقلب جيدا حتى يتبقى خليط كريمي متجانس جدا.

كيف تستعمل

وإليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وسحرية ومفِيْدة لمساعدتك فِيْ الحصول على أفضل النتائج والحمد لله على النحو التالي –

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أي زيوت أو كريمات أو مساحيق.

ثم ضعي القناع على الوجه والرقبة بطبقة رقيقة من القناع.

اتركي الكريم على البشرة لمدة عشرين دقيقة أو أكثر.

ثم نغسل الجلد جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسام.

ستحصل على نتائج مبهرة للغاية من الاستخدام الأول.

يمكن عمل هذا القناع بشكل يومي ولا يضر البشرة على الإطلاق.

فوائد النشا والخل هِيْ كنز ياباني لتبييض البشرة من أول استخدام فورًا عام 2022

بعد ذلك سنتعرف على بعض فوائد النشا والخل، وهُو كنز ياباني، وكيفِيْة الحصول على بشرة مثالية فِيْ أقصر وقت ممكن، وذلك على النحو التالي