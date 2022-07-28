النشا والخميرة كنز رباني لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وإزالة التجاعيد وتحدي2022

فلنلتقي النشا والخميرة كنز إلهِيْ ولأنه ماسك جلدي رائع يزيل التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة على الوجه فِيْ حرارة الشمس القوية، يتحول لون البشرة إلى البني الداكن، ويظهر تصبغ داكن على الوجه، يصعب حَلْه. ولكن مع هذا القناع 2 فِيْ 1، لدينا قناع تفتيح فوري وأسطوري للبشرة، وأيضًا معنا قناع زيت ثانٍ يخفِيْ التجاعيد ويزيل خطوط وعلامات التعبير. لقد جئت إليكَمْ مع ملخص. تعاني بعض الفتيات والنساء من نحافة الخدين. هذا القناع رائع لنفخ الخدين أو أي منطقة من الوجه تريدها، سنتعلم من خلال هذه المقالة موقع ثقافني لدي طريقة العمل هذه النشا والخميرة كنز إلهِيْ القناع الرائع لتبييض البشرة ونفخ الخدود 2022

مكونات عمل النشا والخميرة كنز إلهِيْ لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مثير للإعجاب 2022

سنتعرف اليوم على مكونات هذا القناع الضخم، مكونات بسيطة توجد فِيْ كل منزل، وهِيْ كالتالي –

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة ترمس.

3 ملاعق كبيرة أرز.

2 ملاعق كبيرة من زيت جونسون.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب.

كيف تستعد

وإليك طريقة تحضير هذا القناع بطريقة سهلة وسحرية وسريعة كالتالي –

نأخذ ملعقة كبيرة من الترمس، 3 ملاعق كبيرة من الأرز، مع ملعقة كبيرة من الخميرة ونحرك جيداً. اطحن جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا للحصول على مسحوق ناعم. ضعي المسحوق فِيْ وعاء نظيف وأضيفِيْ ملعقة كبيرة من النشا واخلطي جيدًا. ثم تضاف 2 ملاعق كبيرة من زيت جونسون ويقلب جيدا حتى يتجانس الزيت مع الخليط. ثم نضع 3 ملاعق كبيرة من الحَلْيب ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. نقوم بإعداد قناع للتجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد. نأخذ كوبًا صغيرًا ونضع فِيْه ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من الملح ويخلط جيدًا. بعد ذلك نضع ملعقة صغيرة من زيت جونسون فِيْ الخليط ونقلب جيداً، ثم نضع زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يتحول الخليط إلى خليط زيتي متجانس.

كيف تستعمل

اليوم سنتعلم كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك كالتالي –

اغسل الجلد جيداً بغسول مناسب لإزالة أي كريم أو زيت على الجلد.

ضعي قناع النشا والخميرة بحركات دائرية خفِيْفة.

اتركي القناع يجف تمامًا، ثم افركي به بشرتك.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر ثم جففِيْ بشرتك.

بعد ذلك نضع قناع مضاد للتجاعيد على الأماكن التي بها تجاعيد أو خطوط رفِيْعة ثم نتركها

طوال الليل أو لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم الماء البارد لغلق المسام.

يمكن استخدام هذا القناع ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

فوائد قناع النشا والخميرة، الكنز الإلهِيْ، لنفخ وتبييض وشد البشرة

الآن نحن نعرف الفوائد المذهلة لهذا القناع الرائع للوجه وهِيْ كالتالي –