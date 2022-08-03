النشا والخميرة وماء الورد لتفتيح وشد الوجه من التجاعيد ونفخ الخدود2022

نقدم لكَمْالنشا والخميرة وماء الورد يعتبر معجزة لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد بشكل دائم فِيْ فترة بسيطة جدا حيث يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التفتيح الفوري، كَمْا يعمل على ازالة تجاعيد الجلد بسهُولة دون اي اضرار جانبية ناتجة عن القناع، والقناع واحد من اقوى ماسكات الوجه التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية فِيْ الوجه بشكل يومي مما يساعد على التخلص من التجاعيد نهائيا، ونقدمها لكَمْ الان من خلال موقع ثقافني ومقالنا هذا كيف يعمل النشا والخميرة وماء الورد وإزالة التجاعيد وبياض الثلج فِيْ عام 2022 نتائج أقل إثارة للإعجاب.

مكونات لصنع النشا والخميرة وماء الورد وإزالة التجاعيد من أول استخدام للخليط

سنتعرف الآن على بعض المكونات التي سيتم استخدامها لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد الدائمة من الجلد، وهِيْ كالتالي

ملعقتان كبيرتان من كريم ترطيب البشرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كيف تستعد

سنتعرف على طريقة سهلة للغاية بخطوات بسيطة للغاية ونتائج مبهرة وصعبة، وهِيْ كالتالي –

خذ وعاء عميق واسكب فِيْه الكريما المرطبة والنشا واخلطهم جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

ثم أضيفِيْ الخميرة وزيت اللوز واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا وتلين.

ثم ننزل بماء الورد شيئًا فشيئًا حتى نحصل على مزيج كريمي جاهز للاستخدام وسنحصل على أفضل النتائج.

كيف تستعمل

نقدم لك الآن طريقة سهلة للغاية لاستخدامها على بشرتك والحصول على نتائج رائعة من أول استخدام للكريم الرهِيْب فِيْ تفتيح البشرة الفوري، وهِيْ كالتالي –

نغسل البشرة جيداً بغسولها حتى تصبح نظيفة وخالية من الكريمات.

نضع كَمْية من الخليط على البشرة بشكل موحد وننتظر حتى يجف الكريم جيداً لتحقيق أعلى درجة من التفتيح.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة 6 إلى 10 دقائق، ثم اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

ثم نستخدم مرطب للبشرة ويجب عليك استخدام مرطب يناسب نوع بشرتك.

نكرر العملية ثلاث مرات فِيْ الأسبوع لمدة شهر حتى نحصل على النتائج والحمد لله.

فوائد النشا والخميرة وماء الورد للتبييض الفوري وإزالة التجاعيد

والآن نتعرف على الفوائد المذهلة لهذا القناع الرائع وهِيْ كالتالي -.