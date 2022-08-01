النشا والزبادي كنز عظيم سيجعل بشرتك مثل الثلج فِيْ ربع ساعة فقط2022

نقدم لكَمْ النشا والزبادي كنز عظيم. حيث أنه من أفضل الكريمات التي نحصل منها على أفضل النتائج والحمد لله كلنا نسأل أنفسنا هذا السؤال عن البشرة الكورية ومدى تفتيحها وصفاء البشرة وضيق مسامها. قدمنا ​​لك كنز من الكنوز الكورية، كريم تفتيح البشرة والجسم المذهل بطريقة سريعة وفعالة للغاية، يفتيح البشرة والهالات السوداء، ويوجد أيضًا النشويات التي تعمل على شد البشرة، مثل الذهب. يعمل النشا على تفتيح قوي للبشرة ويعطي نعومة فائقة للبشرة كَمْا يعمل زيت جوز الهند على ترطيب البشرة بشكل هائل مما يعني أننا نقدم لك اليوم كريم 3 فِيْ 1 لشد وتفتيح وتنعيم البشرة. أطلقنا من السهل الامتناع، بالنسبة لك فِيْ هذا المقال موقع ثقافني طريقة عمل النشا والزبادي كنز عظيم. الكريم فعال جدا فِيْ تبييض البشرة بطريقة مثيرة للإعجاب وصعبة 2022

تعتبر مكونات صنع النشا والزبادي كنزًا رائعًا سيترك بشرتك مثل الثلج وتحديًا من أول استخدام 2022

اليوم سنتعرف على بعض المكونات المذهلة لصنع قناع تبييض البشرة السحري بطريقة مبهرة، وهِيْ كالتالي

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة ماء ورد. اثنين

1 ملعقة كبيرة زيت لوز.

كيف تستعد

الآن سوف نتعلم كيفِيْة تحضير طريقة سهلة وساحرة للغاية للحصول على أعلى درجة من الإضاءة وهِيْ كالتالي –

ضعي النشا واللبن فِيْ وعاء واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات بشكل رائع. ثم أضيفِيْ ماء الورد إليهم واستمري فِيْ التقليب حتى تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها البعض. ثم نضيف زيت اللوز ونستمر فِيْ التقليب حتى يصبح الخليط كريمي متجانس جدا والحمد لله.

كيف تستعمل

وإليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة ومفِيْدة للغاية بالنسبة لك وكيفِيْة استخدام البشرة بشكل صحيح بطريقة مبهرة، على النحو التالي –

نغسل البشرة جيداً بغسول مناسب حتى يتفاعل الكريم معها.

ثم نضع الكريم على الجلد وحول العينين، فهُو آمن للغاية، ثم نقوم بعمل حركات دائرية

ثم نترك الكريم على الجلد لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك نغسل الوجه جيدًا.

ستشعرين بالفرق الكبير قبل وبعد استخدام الكريم بإذن الله.

تعتبر فوائد النشا والزبادي كنزًا رائعًا لتبييض البشرة الفوري.

اليوم سنتعرف على الفوائد المذهلة للقناع السحري وفوائده للبشرة وهِيْ كالتالي –