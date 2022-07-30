النشا والصبار ماسك رهِيْب يطول ويكثف الشعر ويوقف التساقط بشكل مبهر2022

نقدم لكَمْ النشا والصبار يصنعان قناع وجه رائع حيث يوجد الكثير من تساقط الشعر وخاصة عند النساء وبعد الحمل والرضاعة يعتبر هذا الماسك رهِيْب جدا لوقف تساقط الشعر، ويعمل على بناء الشعر. من فوائد الصبار أنه يقوي فروة الرأس، ويعطي الشعر لمعاناً خرافِيْة ويحفز نمو الشعر، فهُو يعمل على إطالة الشعر وتنظيفه من الزيت والنشا، فتنعيم الشعر وفرده معنا هُو مكون أسطوري، وهُو الزنجبيل الذي يعمل على إزالة القشرة وتنشيط الدم فِيْ فروة الرأس، مما يعمل على ظهُور شعر جديد البصل مكون أساسي لإطالة الشعر بطريقة سحرية، اليوم من خلال مقالنا موقع ثقافني نحن نقدم لك طريقة للعمل النشا والصبار يصنعان قناع وجه رائع فِيْ علاج تساقط الشعر ويعمل على تكثيف الشعر بكل سهُولة وتحدي 2022.

مكونات النشا والصبار تشكل قناعًا رائعًا لعلاج جميع مشاكل الشعر.

اليوم سنتعرف على مكونات هذا القناع الضخم والمكونات السهلة والبسيطة التي توجد فِيْ كل منزل وهِيْ كالتالي –

1 نبات الصبار.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

البصل المتوسط.

علبة صغيرة من الجرجير.

كيف تستعد

سوف نتعلم الاستعداد بطريقة سهلة وبسيطة للغاية على النحو التالي –

نأخذ نبات الصبار ونقطع الجوانب التي بها أشواك صغيرة، ثم نقشرها جيدًا ونضع الجل بداخلها. نأخذ قطع الجيلاتين ونضعها فِيْ الخلاط الكهربائي ونخلطها جيداً حتى نحصل على الجل الجيلاتيني. ثم نضع الجل على طبق وفِيْ نفس الخلاط نضع حفنة من الجرجير والزنجبيل والبصل ونضيف القليل من الماء. اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفِيْ جل الصبار واخلطي جيدًا. ضعي الخليط فِيْ وعاء وأضيفِيْ ملعقة كبيرة من النشا وقلبي جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك على النحو التالي -.

ضعي القناع على فروة الرأس ودلكي جيداً.

بعد ذلك، نضع القناع على الشعر كله، خصلة تلو الأخرى، للتأكد من وصول القناع إلى كل الشعر.

ثم نلف الشعر بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعتين.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً للتخلص من القناع نهائياً.

يمكن غسل الشعر بالماء الذي يحتوي على ملعقة كبيرة من القهُوة لإزالة رائحة البصل.

يمكن استخدام هذا القناع مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج بإذن الله.

فوائد ماسك النشا والصبار الرهِيْب فِيْ تطويل الشعر وعلاج جميع مشاكل الشعر

سنتعرف على الفوائد المذهلة لماسك الشعر هذا وهِيْ كالتالي –