النشا والطماطم كنز رباني سيجعلك شابة 16سنة مهما كان عمرك نتيجة ستبهرك2022

نقدم لكَمْ النشا والطماطم كنز إلهِيْ. حيث يعتبر تبييض البشرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجميع سواء أكانوا رجالاً أم نساء، فنحن نسهل عليك العثور على وصفات طبيعية، قد تكون مكونات غير متوفرة دائماً، نقدم لك وصفات سهلة وبسيطة الموجودة فِيْ جميع المنازل. رائعة للتفتيح الفوري، من المعروف أن بودرة الأطفال تحسن البشرة وتعمل على تفتيح البشرة والجسم وتجعل البشرة ناعمة للغاية. من الممكن استخدام البودرة على الوجه كبديل لكريم الأساس. له استخدامات عديدة، فِيْ هذا القناع أو الكريم يتم إعطاء البشرة لمعاناً رائعاً ونعومة فائقة. موقع ثقافني لدي طريقة للعمل النشا والطماطم كنز إلهِيْ. الماسكارا الأسطورية فِيْ تفتيح فوري ونتيجة فورية.

مكونات تجعل النشا والطماطم كنزًا إلهِيًْا لتبييض البشرة والجسم بطريقة سحرية وتحدي عام 2022

هذه هِيْ مكونات هذا القناع، مكونات سهلة للغاية وبسيطة لتبييض البشرة ونتيجة ستفاجئك، مثل هذا –

1 ملعقة كبيرة نشاء.

عصير الطماطم.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيف تستعد

اليوم سنتعلم تحضير القناع بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهِيْ كالتالي –

أحضر وعاءً نظيفًا وضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم وحركه جيدًا. ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون ويقلب جيدا حتى يصبح الخليط مثل الكريمة. إذا أصبح سائلًا جدًا، أضف النشا، وإذا أصبح سميكًا، أضف المزيد من ماء الورد.

كيف تستعمل

الآن طريقة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك للحصول على أفضل النتائج والحمد لله هِيْ كالتالي –