النشا والفحم كنز سحري يزيل التجاعيد ويشد البشرة ويوحد لون البشرة2022

نتعرف على النشا والفحم كنز سحري يمتلك هذا القناع قدرة خارقة على إخفاء التجاعيد. من أهم المشاكل التي يواجهها الشباب فِيْ سن مبكرة التجاعيد الناتجة عن التدخين والعصبية وضغوط الحياة. كل هذا يؤدي إلى ظهُور التجاعيد. مع هذا القناع سنتخلص من هذه المشكلة بأقل التكاليف. لأنه يحتوي على مكونات منزلية وكلها متوفرة بسهُولة، يعمل القناع أيضًا على إزالة الرؤوس السوداء والخطوط الدقيقة من الوجه. كَمْا أنه يخلصك من اتساع المسام. يعمل على تصغيره مع الاستمرار. ويأتي بنتيجة هائلة مع تفاصيل هذا القناع فِيْ هذا المقال من موقع ثقافني نحن نقدم لك طريقة للعمل النشا والفحم كنز سحري والذي يعتبر القناع الذهبي فِيْ توحيد وشد البشرة بشكل مبهر 2022

تعتبر مكونات النشا والفحم كنز سحري لإزالة التجاعيد وشد البشرة من أول استخدام فوري.

إليكَمْ مكونات هذا الجلد الهائل، مكونات بسيطة وسهلة توجد فِيْ كل مكان، على النحو التالي –

1 ملعقة كبيرة نشاء.

2 حبة فحم (للبيع فِيْ الصيدليات).

1 بياض بيضة.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير قناع النشا والفحم

سوف نتعلم الاستعداد بطريقة سهلة وبسيطة للغاية على النحو التالي –

نأخذ وعاء ونضع فِيْه بياض البيض وملعقة نشاء ونقلب جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً. ثم نقوم بسحق أقراص الفحم إلى مسحوق ناعم. ثم يضاف المسحوق إلى الخليط السابق ويقلب جيداً حتى تمتزج المكونات. ثم نضع زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط قشدياً ومتجانساً. من الممكن إذا بقي بعض القناع، فإننا نحتفظ به فِيْ الثلاجة لمدة يومين فقط.

كيفِيْة استخدام قناع النشا السحري والفحم

الآن سوف نتعلم كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة للحصول على أفضل النتائج، وهِيْ كالتالي –