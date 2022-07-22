النشا والكركَمْ قنبلة تفتيح فِيْ تبييض البشرة والحصول علي بشرة سحرية2022

نقدم لكَمْ قنبلة التفتيح النشا والكركَمْ وهُو من أقوى الكريمات التي تعمل على تبييض البشرة من أول استخدام للوصفة مضمونة، ويعتبر معجزة إلهِيْة لتبييض وتفتيح البشرة على الفور حتى 10 درجات دون إجهاد وتكلفة، وتحتوي الوصفة على مواد طبيعية فعال جدا فِيْ التفاعل مع البشرة ليمنحك أفضل النتائج دون الإضرار بالجانب، حيث أن الجلد هُو مصدر جمال كل فتاة ويجب العناية به، والآن سنعرف من خلال موقع ثقافني وهذه المقالة حول كيفِيْة عملها. قنبلة التفتيح النشا والكركَمْ تبييض بشرة مثير للإعجاب من أول استخدام، تبييض فوري وإزالة سواد السنوات وتحدي عام 2022.

مكونات لتحضير النشا والكركَمْ، قنبلة تفتيح لبشرة خالية من العيوب مضمونة

الآن سوف نتعرف على بعض المكونات التي يجب استخدامها لتحضير الوصفة من أجل الحصول على نتائج مبهرة من المرة الأولى، وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة كركَمْ

ملعقتان كبيرتان من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ماء الورد.

كيف تستعد

الآن نحن نعرف طريقة مضمونة للغاية لتحضير الوصفة الرائعة فِيْ المنزل وفِيْ أقصر وقت ممكن وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاءً كبيرًا ونضع الكركَمْ والنشا وزيت الورد بداخله ونخلط جميع المكونات جيدًا. ثم نضيف زيت اللوز إلى الخليط مع التحريك جيداً حتى يختفِيْ الزيت مع المكونات ويصبح ناعماً. ثم يضاف الماء شيئًا فشيئًا مع التحريك باستمرار حتى يتم الحصول على خليط كريمي متجانس جدًا.

كيف تستعمل

سوف نتعلم اليوم طريقة سهلة للغاية للاستخدام والحصول على أفضل النتائج من الاستخدام الأول، وهُو ما يلي

نغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بك حتى تصبح نظيفة تمامًا من الكريمات.

ثم توضع طبقة من المزيج على البشرة بالتساوي لتغطية جميع أجزاء البشرة لنتائج مبهرة.

اتركي الخليط على الجلد لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يمتص الخليط جيداً.

ثم نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء ثم نستخدم مرطب خاص متوافق مع بشرتك.

ثم نكرر العملية أربع مرات فِيْ الأسبوع لمدة شهر حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد النشا والكركَمْ هِيْ قنبلة تفتيح البشرة فِيْ اقصر وقت ممكن ونتائج فورية

سنقدم لك بعض الفوائد التي يمنحك إياها النشا والكركَمْ بقنبلة تفتيح البشرة لتبييض البشرة بسهُولة وفِيْ أقصر وقت مثل هذا –