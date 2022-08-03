النشا والكَمْون سحر وقنبلة للتبييض الفورى للبشرة والجسم والاماكن الحساسة من اول استعمال هتبقى ملكة جمال

يعتبر النشا والكَمْون بمثابة قنبلة سحرية وفورية لتبييض البشرة. و النشا والكَمْون لتفتيح البشرة من بين الوصفات التي بدأت مؤخراً بالظهُور على الساحة بالرغم من وجود العديد من الفتيات اللواتي جربن ذلك، والحَقيْقَة أننا لا نعرف السبب الحقيقي لإخفائهن عنه، لكننا بالتأكيد نعلم أنه من بين الوصفات الوصفات التي لا نفعلها يمكن الاستغناء عنها بعد تجربتها ولو لمرة واحدة لأنها تجلب تأثيرات سريعة للغاية وتبرز وتمنحك بشرة صافِيْة ونقية بدون عيوب.

يعتبر النشا والكَمْون بمثابة قنبلة سحرية وفورية لتبييض البشرة.

إذا كنت تستخدم هذا القناع، يمكنك الاستمتاع بالمزايا التالية

تفتيح فوري وفعال لبشرتك. ونعومة فائقة.

ونعومة فائقة. تخلص من شوائب الجلد ووزع كَمْية أقل من الميلانين.

يحول بشرتك إلى درجة عالية من النضارة واللمعان والجمال.

يرطب البشرة وينعمها ويزودها بالعديد من العناصر المفِيْدة المهمة لصحتها.

يمكنك وضعه فِيْ أي مكان على جسمك بسهُولة.

كيفِيْة صنع قناع النشا والكَمْون وتطبيقه على بشرتك

إذا لم يكن الكَمْون مطحونًا، اطحنه ثم ضعه على طبق مع قليل من النشا.

اخلطي المكونين معًا وأضيفِيْ القليل من الحَلْيب إليهما مع التقليب للحصول على الشكل الكريمي المناسب.

أضف قطرات من زيت الزيتون واستمر فِيْ التقليب، وهنا الوصفة جاهزة للعمل.

ضع الوصفة على بشرة نظيفة تمامًا، ويمكنك عمل حمام بخار أولاً للحصول على أفضل النتائج.

توضع طبقة رقيقة من الخليط دون تكثيف كَمْية الخليط على المنطقة المرغوبة.

انتظر حوالي 30 دقيقة ثم قم بتنظيف المناطق المطلية بالمناديل.

اغسل بشرتك جيدًا بالماء ثم ضع الكريم أثناء تدليك بشرتك بعناية.

تطهِيْر البشرة بالكَمْون

يمكنك استعادة اللون الطبيعي للبشرة فقط بالكَمْون، حيث يساهم فِيْ إزالة أي شوائب أو أوساخ أو خلايا ميتة على سطح الجلد مما يجعلها يقشر البشرة ويبيضها وهُو ناعم، كَمْا أنه من خلال فركه على الوجه يمنع الترهل والتجاعيد وتكوين الجراثيم، مما يحمي بشرتك ويجعلها جميلة وقوية ومقاومة للمشاكل التي قد تعاني منها.

لفرك الكَمْون على وجهك، قم بما يلي