النشا والكَمْون كنز عظيم هدية لكل عروسة تفتيح فوري ورائع للبشرة والجسم2022

نقدم لكَمْ النشا والكَمْون كنز عظيم تحتاج كل عروس إلى ماسك فعال يؤمن تفتيحًا فوريًا وسريعًا، وهذا القناع مفِيْد وممتاز لتفتيح وإزالة الشوائب، ويتركك ببشرة نضرة ومشرقة، ومع المشاكل التي تتعرض لها يديك منذ ذلك الحين. التعرض للشمس وغسل الصحون يجعل الأيدي جافة ومتشققة دائمًا، وهذا القناع يخلصك من كل هذه المشاكل، ويمنحك ترطيبًا وترطيبًا هائلين. إذا احتجت لتفتيح الجسم وشده فهذا القناع رائع فِيْ ذلك ويخلصك من سنوات الظلام مع هذا المقال من موقع ثقافني نحن نقدم لك طريقة للعمل النشا والكَمْون كنز عظيم مثل قناع تبييض البشرة الضخم هذا مثير للإعجاب للغاية فِيْ عام 2022.

تعد مكونات تحضير النشا والكَمْون كنزًا رائعًا لتبييض البشرة والجسم من أول استخدام فوري

اليوم سنتعرف على مكونات هذا القناع الضخم ومكوناته البسيطة والموجودة فِيْ كل منزل على النحو التالي –

1 ملعقة كبيرة من بذور الكَمْون.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كيف تستعد

سوف نتعلم كيفِيْة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، وهِيْ كالتالي.

أولاً، قم بطحن بذور الكَمْون جيدًا حتى تحصل على مسحوق ناعم. ثم نحضر وعاءً نظيفًا ونضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من مسحوق الكَمْون ونخلط المكونات جيدًا. ثم نضع ملعقة من اللبن ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ثم نضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يتكامل الزيت مع المكونات.

كيف تستعمل

الان بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك وللحصول على افضل النتائج بشكل مبهر والحمد لله فهِيْ كالتالي -.