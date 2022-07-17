النشا والليمون كنز خطير لتفتيح البشرة فوري لن تتخيلي نتائجه وتحدي 2022

نقدم لكَمْ النشا والليمون كنز خطير بطريقة رائعة وساحرة للغاية عن طريق التفتيح من أول استخدام عن التجربة، صدقني، والكريم سيمنحك تفتيح رائع للبشرة والجسم كله مهما كان لونه غامقًا. وداعا تصبغ الجلد والرؤوس السوداء ما هُو معروف عن الليمون فهُو غني بفِيْتامين سي المذهل للتفتيح، ويعطي نضارة ونقاء للبشرة بالنشا وفوائده روعة التفتيح الفوري للجسم والوجه، ولدينا ايضا ماء الورد الذي يساعد على التخلص من حب الشباب والكلف والنمش. موقع ثقافني هذه المقالة حول كيفِيْة عملها. النشا والليمون كنز خطير لتبييض البشرة بطريقة ساحرة ورائعة ومضمونة بكل سهُولة ونتائج مبهرة 2022.

مكونات صنع النشا والليمون هِيْ كنز خطير لتبييض البشرة بكل سهُولة وتحدي.

سنتعرف على مكونات تحضير الكريم بمكونات بسيطة وسهلة موجودة فِيْ كل منزل من أول استخدام على النحو التالي – –

2 حبة ليمون

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

كأس من الماء.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كيف تستعد

سنتعلم كيف نستعد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهِيْ كالتالي – –

نقطع الليمون إلى قطع صغيرة ونضعها فِيْ وعاء به كوب ماء على نار متوسطة ونترك المزيج يغلي لمدة دقيقتين. ثم نضع النشا فِيْ كوب، ثم نضيف ماء الورد ونقلب جيداً حتى يذوب النشا، وإذا احتجت إلى سوائل نضع الماء فِيْما بعد. ثم نضيف النشا إلى خليط الليمون والماء ونقلب حتى يثخن الخليط قليلاً. ثم ضعي المزيج فِيْ الخلاط الكهربائي واخفقي جيدًا، ثم صفِيْ المزيج فِيْ مصفاة ساخنة حتى لا يتجمد الخليط. بعد ذلك نأخذ الكريم ونتركه يبرد وهُو جاهز للاستخدام.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وفعالة للغاية وصعبة على النحو التالي – –

نغسل الوجه أو المكان المراد شطفه جيداً.

ثم نضع الكريم على الجلد أو الجسم ونتركه لمدة ساعة تقريباً للحصول على نتائج مبهرة.

إذا كنت فِيْ عجلة من أمرك، ربما دقيقتين، ستحصل أيضًا على نتيجة مذهلة.

واستمري فِيْ استخدام هذا الكريم حتى تحصلي على التفتيح المناسب لك.

يمكن عمل الكريم كل يوم أو يومًا بعد يوم وستلاحظ تفتيحًا سحريًا للبشرة.

ملحوظة