النشا وكيس لبن نيدو وصفة فورية لتفتيح البشرة 2022، تسعى السيات دائما للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، مثل تفتيح البشرة، والتخلص من حب الشباب، او التخلص من الكلف والتصبغات الناتجة من اشعة الشمس، يوجد الكثير من الوصفات البيتية التي اعطت نتيجة جيدة للسيدات، بخلط مواد بيتية مضمونة ووضعها على البشرة من اجل التفتيح، التي تحدثت عنها العديد من السيدات والتي اعطت نتائج ايجابية في تفتيح البشرة، وسوف نضيف معلومات وتفاصيل من خلال العربي اليومي عن وصفة النشا ولبن نيدو البوردة لتفتيح البشرة.

ما هي مكونات وصفة قناع النشا ولبن نيدو البودرة لتفتيح البشرة خالية من العيوب ؟

سوف نتعرف على بعض مكونات عمل المعجزة الإلهِيْة فِيْ تفتيح البشرة من أول استخدام فوري وهِيْ كالتالي –

1 ظرف صغير من الحَلْيب أو حَلْيب نيدو.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

4 ملاعق صغيرة من ماء الورد.

كبسولة واحدة من فِيْتامين سي.

كيف تستعد

سنتعرف على طريقة التحضير بشكل خرافِيْ بسرعة كبيرة للحصول على أفضل النتائج والحمد لله وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاءً نظيفًا ونضيف مظروفًا واحدًا من نيدو لبن، أو ما يعادل حوالي 3 ملاعق كبيرة من نيدو لبن. ثم نضع ملعقة كبيرة من النشاء ونحرك جيدا. ثم نضع 4 ملاعق صغيرة من ماء الورد ونخلط المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي متجانس. ثم نضع كبسولة فِيْتامين سي ونقلب جيدا حتى يمتزج الخليط.

كيف تستعمل

سنقدم لك اليوم طريقة لاستخدام هذا الكريم بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة لك على النحو التالي –

اغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب للتخلص من أي شيء على بشرتك.

ثم نقوم بتنعيم الجلد جيدًا، ثم نضع الكريم على الجلد بطبقة رقيقة إلى حد ما.

دع الكريم يجف تمامًا لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ثم نفرك الكريم جيداً للتخلص منه.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

نقوم بترطيب البشرة باستخدام مرطب مناسب لك وللبشرتك.

عادة يجب الحفاظ على البشرة من خلال استخدام روتين يومي للبشرة للحفاظ على نظارتها ومظهرها اللامع دائما، وعند تجربة اي وصفة سواء طبيعية او كريمات تفتيح او كريمات العناية بالبشرة حاولي تجربة الوصفة على جزء بسيط على اليد لتجنب حدوث اي مضاعفات او تهيج للبشرة او حساسية، واكثري من شرب الماء فهو اساس نظارة البشرة، وتجنبي كل ما يؤذي بشرتك.