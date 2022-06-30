النصر أم الاتحاد.. نجم الدوري الإنجليزي إلَّى السعودية

اقترب أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، “الدوري الإنجليزي”، من الانتقال إلَّى الملاعب السعودية، ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

سيبدأ الموسم الرياضي الجديد فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ 25 أغسطس. بعد تأجيله لمدة أسبوعين.

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الهلال يدخل الموسم الرياضي الجديد … وهُو حامل لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْما توج الفِيْحاء. فِيْ كأس خادم الحرمين الشريفِيْن للموسم الرياضي 2022-2022.

* نجم الدوري الإنجليزي إلَّى الملاعب السعودية ..

وفِيْ هذا السياق أعلن الصحفِيْ الرياضي نواف العقيل فشل المفاوضات مع النجم السنغالي شيخو كوياتي. يجدد عقده مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأشار العقيل فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” إلَّى أن كويات، الذي يلعب دورًا مركزيًا، غادر رسميًا كريستال بالاس هذا الصيف.

كشفت وسائل إعلام رياضية أن اللاعب السنغالي لديه عرض سعودي ضخم، فِيْ الوقت الحالي.

وسبق أن أوضح نواف العقيل أن 3 أندية سعودية لم تذكر أسمائها أرادت التعاقد مع شيخو قوياتي لكن فريق واحد فقط. هُو الذي انتقل بعرض رسمي.

وكانت تقارير صحفِيْة قد ربطت اسم كوياتي بالانتقال إلَّى الاتحاد أو النصر، قبل أن تضغط الوحدة على الصفقة، لكن يبدو أن أقرب عميد يحاول ضم اللاعب ؛ منذ يناير الماضي.