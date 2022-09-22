النصر أم حمد الله.. تسريب “الفائز” فِيْ قضية الموسم

أثار الإعلامي الرياضي مساعد العمري مفاجأة كبيرة فِيْ قضية النصر، ضد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق كرة القدم الأول فِيْ الاتحاد.

تقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية. لأن حمدالله تفاوض مع الاتحاد خلال الفترة المحمية من عقده مع فريق كرة القدم الأول.

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كَمْا أثار اللاعب الدولي قضية دولية مع الفِيْفا ؛ المطالبة بقيمة الشرط الجزائي لعقد النجمة المغربية مع الطرف الأول، بحجة أن الإنهاء حدث لأسباب مشروعة.

* قضية نادي النصر ضد عبدالرزاق حمدالله

وكشف العمري، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن النصر سيفوز بقضيته ضد عبد الرزاق حمدالله. سواء كانت وطنية أو دولية.

وأكد الإعلامي الرياضي أن إدارة النصرة على ثقة كاملة فِيْ التوصل إلَّى قرار بحق حمدالله كَمْا حصل فِيْ قضيته ضد نادي الهلال والنجم الدولي محمد كنو.

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وقامت غرفة تسوية المنازعات، بدعم من مركز التحكيم الرياضي، بمنع الهلال من التعاقد “لفترتي قيد”، ووقف كنو لمدة “4 أشهر”. بسبب التجديد المدير تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات بالرغم من توقيعه من قبل النصر.

يشار إلَّى أن هناك أنباء قوية حول احتمال توقف حمدالله، أمام النصر والاتحاد الكلاسيكي، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.