لا يوجد صوت يعلو فِيْ المجتمع الرياضي فِيْ الوقت الحالي باستثناء ميركاتو لكبرى الأندية السعودية بقيادة النصر والاتحاد والهلال الموقوف حاليا عَنّْ التعاقد.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتسجيل المعاملات الجديدة هذا الصيف بانتظار الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* عرض جذاب لنجم الزمالك المصري .. رد رسمي

على هذه الخلفِيْة كشفت تقارير مصرية أن نادي الزمالك تلقى عرضًا سعوديًا مغرًا. توقيع النجم الدولي اللامع محمود الونش خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

وأشارت التقارير إلَّى أن البرتغالي جيزفالدو فِيْريرا، مدرب نادي الزمالك، رفض رسميًا التنازل عَنّْ الرافعة بأي شكل من الأشكال، نظرًا لأهميته فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

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ولم تذكر التقارير اسم النادي السعودي الذي قدم عرضًا للقلعة البيضاء، لكن يرجح أن يكون النصر أو الاتحاد أو حتى زعيم الهلالي.

ويبحث النصر عَنّْ مدافع أجنبي جديد بدلا من الأرجنتيني فونيس موري فِيْما طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد لاعبا لهذا المركز إلَّى جانب المصري أحمد حجازي.

كَمْا طلب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال من مجلس إدارة فهد بن نافل التوقيع على مركز دفاع أجنبي فِيْ حال رفع عقوبة “الخلافات”.