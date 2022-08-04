النصر اخترق اللجان بقضيتي كنو وحمدالله..وطلب للرياضة واتحاد القدم

انتقد الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة، لقضيتي الفوز على عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، ومحمد كنو متوسط ​​ميدان الهلال.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

من جهة أخرى، أعلن مركز التحكيم الرياضي، فِيْ الساعات الماضية، رسميًا، رفضه طلب “إجراءات انتقالية”، الذي قدمته إدارة الزعيم، للسماح بتسجيل صفقات جديدة، هذا الصيف ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

وكانت غرفة تسوية المنازعات قد أعلنت فِيْ وقت سابق عَنّْ حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. بالنسبة لتجديد عقد كنو، رغم حَقيْقَة توقيع اللاعب لنادي النصر، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده.

تلك الأحكام القضائية المصيرية فِيْ ناديي الهلال والاتحاد، والتي ألمح إليها فقهاء النصرة والإعلام، قبل أيام من إعلانها رسمياً، لم تكن أكثر من تكهنات.

وفِيْ السياق ذاته، أعرب الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي عَنّْ استيائه من حالة الجدل التي سادت الشارع الرياضي فِيْ الأيام الأخيرة بسبب قضيتي كنو وحمد الله.

وكتب سلطان الحارثي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الخميس “سماع الانتصار فِيْ قضيتي حمدالله وكانو، يحيل إلينا الآن القرارات قبل صدورها رسميًا. ..! ”

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “هذا اختراق للجان ويجب إصلاحه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة”.