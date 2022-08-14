النصر الخاسر الأكبر.. العجلان “يتغنى” بمستوى كنو

وغنى الإعلامي أحمد العجلان عَنّْ المستوى الفني الذي قدمه لاعب خط وسط الهلال، خلال المواسم الماضية، نظرا لرغبة العديد من الأندية فِيْ الحصول على خدماته.

اقترب كانو من الانضمام إلَّى النصر بعد أن وقع عقوده الرسمية، قبل أن تعود إدارة الهلال وتوقع اللاعب على الإيقاف وتغريم القائد لصالح النصر.

وكتب العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “قد لا يدرك جمهُور الهلال القيمة الفنية الحقيقية للنجم (محمد إبراهِيْم كنو) بسبب الخيارات العديدة .. المتميزة عَنّْ اللاعبين البارزين. لكن مشجعي الأندية الأخرى يعرفون جيداً أنه نجم مختلف ولاعب ثقيل. من الناحية الفنية، يعد تعيينه بمثابة فوز لهم “.

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تفاصيل حالة Kno

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا رسميًا فِيْ 1 مايو بوقف اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل بفترتين (صيف 2022). وشتاء 2022)، والتزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.