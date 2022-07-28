النصر السعودي يتقدم بعرض مغري لضم عوار واللاعب يرد

قدم نادي النصر السعودي عرضا مغريا للاستحواذ على خدمات حسام عور، أول لاعب في فريق أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد موقع Calciomercato.com أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مصالي المعمر يسعى لدعم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة مميزة خلال الصيف الحالي لميركاتو.

قدمت إدارة نادي النصر عرضاً بقيمة 10 ملايين يورو للتعاقد مع حسام الأعور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العالمية.

وأشار الموقع إلى أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للاتفاق على رحيل عور إلى الدوري السعودي.