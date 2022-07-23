النصر السعودي يجس نبض الأهلي لضم أليو ديانج

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي النصر السعودي تواصل مع بعض الوسطاء للاستعلام عن موقف اللاعب المالي الدولي لاعب وسط الأهلي أليو ديانغ، للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فقد سأل نادي النصر السعودي الوسطاء عن منصب عليو ديانغ في الموسم المقبل، لكن النادي السعودي لم يقدم عرضًا رسميًا بضم اللاعب حتى الآن.

وكان ديانغ قد ارتبط سابقًا بالانتقال إلى النصر الصيف الماضي، لكن اللاعب بقي في نهاية المطاف في صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف أن النصر راضٍ عن معرفة رغبة اللاعب وموقف الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض عبر الوسطاء، ولم يتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

يصر مسؤولو النادي الأهلي على استمرار اللاعب في الموسم المقبل، لكن إذا تلقى عرضًا مناسبًا، فقد يوافق مسؤولو ريد كاسل على رحيله.

وظهر ديانج (24 عاما) للأهلي في 128 مباراة في بطولات مختلفة وسجل أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى.