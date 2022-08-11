النصر السعودي يحسم صفقة دفاعية

أكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر السعودي قررت توقيع صفقة دفاعية لدعم الفريق الكروي الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية، الخميس، أن المدافع الأمريكي جون بروكس أصبح لاعب كرة قدم للفريق الأول لنادي النصر السعودي.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مصالي المعمر تعاقدت مع جون بروكس لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي، ظهر اليوم الخميس، بطريقة ودية، مع نظيره الإسباني قادس.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.