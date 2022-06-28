النصر السعودي يحسم صفقة ظهير كوت ديفوار

تمكنت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مصالي المعمر، من إبرام صفقة دفاعية لدعم الفريق الكروي الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع ظهير ساحل العاج الأيسر جيزلان كونان لاعب الفريق الأول لنادي ريمس الفرنسي.

ينتهي عقد جيزلان كونان مع نادي ستاد ريمس الفرنسي نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينضم إلى النصر السعودي في صفقة انتقال مجانية.

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر السعودي تمكنت من إنهاء الصفقة مع جيسلان كونان، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي رغبة النصر في التعاقد مع جيسلان كونان الظهير الأيسر للفريق الأول لفريق ريمس الفرنسي، بطلب من رودي جارسيا، مدرب فريق النصر السعودي الذي طال انتظاره.