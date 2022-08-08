النصر السعودي يحصل على موافقة مدافع بلجيكي

حصلت إدارة نادي النصر السعودي بقيادة موسالي المعمر، على موافقة المدافع البلجيكي جيسون ديناير، على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة نادي النصر السعودي تضع المدافع البلجيكي كخيار ثان، ليشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة نادي النصر السعودي وضعت الأمريكي جون بروكس كخيار أول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك تقارير تفيد بمنع نادي النصر السعودي من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بانتظار حسم قضية أول لاعب كرة قدم في النادي السابق جوليانو.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين واحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.