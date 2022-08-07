النصر السعودي يرد على شكوى أبو جبل

محمد ابو جبل

أصدرت قيادة نادي النصر السعودي، برئاسة مصالي المعمر، بيانا رسميا ردا على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، والذي أعلن أنه تقدم بشكوى ضد العلم.

وأصدر محمد أبو جبل بيانًا رسميًا، اليوم السبت، أوضح فيه أنه سيتقدم بشكوى ضد نادي النصر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد أن أبلغه نادي النصر بعدم الاعتراف بالعقد. قال.

وأوضح نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النادي اتفق مع محمد أبو جبل على توقيع عقد من 1-8-2022، بناءً على المعلومات التي قدمها حارس المرمى. وأوضح أن عقده مع الزمالك ينتهي في 31/7/2022.

بعد ذلك علم النادي أن ما قاله اللاعب ووكيله غير صحيح، وأن اللاعب تعاقد مع الزمالك حتى 8-30-2022، لذلك أصبح العقد باطلاً، بحسب ما أورده حارس مرمى المصري. فريق. من.

تواصل النادي مع حارس المرمى ووكيله، للتأكيد على صحة المعلومات التي أبلغت بها الإدارة في بداية العقد، وأن اللاعب مجاني، لكن لم يتم تقديم أي شيء.

اتصل نادي النصر بالاتحاد المصري لكرة القدم للتحقق من معلومات حارس المرمى ووكيله وتم إبلاغه بناء على ذلك بأن العقد باطل ولن يتورط النادي في أي حرب قانونية.

وأشار نادي النصر في بيانه إلى أن محمد أبو جبل تواصل مع الإدارة العالمية، بعد التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا، لمدة 12 يومًا، وذلك لإبلاغ النادي بأنه تم إطلاق سراحه بعد توقيع عقد مع الزمالك وإطلاق سراحه، مؤكدا. صحة معلومات النادي واعتراف اللاعب بذلك وأن الصفقة مبنية على خرق قانوني جسيم.

وأوضح النادي أن ما تم تداوله بشأن المعلومات الخاصة بمدة العقد والتفاصيل الاقتصادية غير صحيح، موضحًا أنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاسترداد مبلغ 450 ألف دولار الذي دفعه. للاعب.