النصر السعودي يعلن تعاقده مع أوسبينا

أعلن نادي النصر السعودي بقيادة موسالي المعمر، تعاقده الرسمي مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول للنادي خلال الموسم الجديد.

وكشف نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقيعه مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى المنتخب الكولومبي.

من بلد الحرس التاريخي إلى انتصار العالم 💛 pic.twitter.com/W27CA5t8CN

– نادي النصر السعودي (AlNassrFC) 11 يوليو 2022

أعلن نادي النصر السعودي أنه وقع مع ديفيد أوسبينا على عقد يمتد لموسمين، بصفقة انتقال مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رسميًا ✅ يوقعه رئيس النادي#فوزوقع السيد موصلي المعمر عقدا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وكابتن الفريق ديفيد أوسبينا على صفقة انتقال مجانية، وبعقد يمتد لمدة عامين، نتمنى له التوفيق مع ناديه.#عالمي💪#Ospina_Nasrawi pic.twitter.com/VNn2Dd05wJ

– نادي النصر السعودي (AlNassrFC) 11 يوليو 2022

وكانت إدارة نادي النصر السعودي قد استأجرت الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لكنها قررت التراجع بعد ذلك وسعت لإنهاء العقد معه.