النصر السعودي يفرض عقوبة على تاليسكا

قررت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مصالي المعمر، فرض عقوبة على المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب في الفريق الأول بالنادي.

وجاءت عقوبة نادي النصر السعودي ضد المحترف البرازيلي تاليسكا، لتأخره في الانضمام إلى المعسكر.

يخوض فريق نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم حاليًا معسكرًا تدريبيًا، استعدادًا للموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي.

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة.

عينت إدارة نادي النصر السعودي رودي جارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول للنادي للموسم الجديد.