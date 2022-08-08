النصر السعودي يفوز بثنائية في رابع ودياته أمام توريمولينوس الإسباني

نجح الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي في الفوز على نظيره الإسباني توريمولينوس بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية خاضها اليوم الاثنين بمعسكر التركيز بإسبانيا.

هدفا فريق النصر الأول لفريق النصر السعودي فنسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا سجلهما لنادي توريمولينوس الإسباني.

دخل فريق النصر السعودي المباراة بتشكيل مكون من

في حارس المرمى .. وليد عبدالله

في خط الدفاع .. سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لقامي، جيسلان كونان.

في خط الوسط .. عبد المجيد السلام، علي الحسن، بيتي مارتينيز، سامي الناجي، تاليسكا.

عن الهجوم .. فنسنت أبو بكر

يشار إلى أن فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم تعادل بشكل إيجابي بهدفين أمام نظيره الإسباني لاس بالماس، في أول مباراة ودية له، حيث سجل هدفي العالم حمد المنصور وفنسنت أبو. بكر.

وتمكن من الفوز على ريال سرقسطة في المباراة الودية الثانية بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما سامي الناجي.

ثم هزموا نظيرهم الإسباني، مالقا، بهدفين نظيفين، في ثالث مباراة اختبارية في التركيز.