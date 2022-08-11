النصر السعودي يفوز على قادش الإسباني وديًا

تمكن الفريق الأول لنادي النصر السعودي من الفوز على نظيره الإسباني قادس في خامس مباراة ودية له استعدادًا للموسم الجديد بهدف دون رد.

حسم الشوط الأول من المباراة الودية بين فريق النصر السعودي ونادي قادس الإسباني بالتعادل السلبي، فيما نجح خالد الغنام في تسجيل هدف الفوز لصالح الفوز السعودي، في الشباك الإسباني أمام نظيره. قادس. .

دخل الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي بتشكيل مكون من

حارس المرمى ديفيد أوسبينا

في خط الدفاع … جيسلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، حمد المنصور

في خط الوسط … مختار علي، علي الحسن، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، خالد الغنام.

وعلى خط الهجوم .. فنسنت أبو بكر

سيواجه فريق نادي النصر لكرة القدم نظيره فريق الوحدة في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي الموسم الجديد يوم 27 أغسطس.