النصر السعودي يفوز في ثاني تجاربه الودية أمام ريال سرقسطة

تمكن الفريق الأول لنادي النصر السعودي من تحقيق فوز بنتيجة 2-1 على نظيره الإسباني ريال سرقسطة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

يأتي ذلك في إطار المباراة الودية بين النصر السعودي وريال سرقسطة، على ملعب العلم الأسباني، استعدادًا للموسم الجديد.

افتتح سامي الناجي التسجيل لفريق النصر السعودي في الدقيقة 38، ليختتم الشوط الأول من المباراة بصعود العالم بهدف دون رد.

وأثناء الشوط الثاني، تمكن سامي الناجي من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 60، فيما سجل ريال سرقسطة الهدف لتقليص الفارق، لينهي المباراة بفوز السعوديين بانتصارين. أهداف مقابل هدف.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين واحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.