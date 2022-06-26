النصر السعودي ينهي اتفاقه مع حارس نابولي

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة موصلي معمر، أنهت اتفاقها مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي، للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ينتهي عقد Osipina مع نادي نابولي الإيطالي في 30 يونيو، وقرر حارس المرمى مغادرة النادي لعدم التوصل إلى اتفاق مع النادي.

وأوضح الصحفي الموثوق “رودي جالاتيتي”، أن ديفيد أوسبينا وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي ولم يبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكتب غلياتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “الصفقة تمت. ديفيد أوسبينا سيكون لاعبًا جديدًا لفريق النصر السعودي”.

وأضاف “الحارس الكولومبي لا يريد الاستمرار مع نابولي، وأبلغ النصر بقبوله العرض، والمحادثات جارية بين الطرفين منذ يناير”.